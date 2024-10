Nel corso della pubblicità, Shaila Gatta ha criticato tutti gli applausi che ha ricevuto Javier Martinez dal pubblico nel corso del loro confronto.

Le critiche di Shaila Gatta

La serata ha portato un vento di tensione tra quattro protagonisti del Grande Fratello. Helena Prestes e Javier Martinez hanno scoperto dei baci che Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono scambiati nella casa del Gran Hermano.

LEGGI ANCHE: Maria Vittoria è un fiume in piena contro Shaila: “Str**za, poteva restare a Madrid”

Javier non l’ha presa molto bene, così come Helena, e ha affermato:

“Io sono felice per loro, ci sarà qualcuna fuori che mi aspetterà, qualcuno di migliore. Ho provato leggerezza e consapevolezza a vedere le immagini. Non mi riguarda più, mi sono tolto un peso.

Per me Shaila non c’è più dentro questa casa, me lo aspettavo ma non mi sento ferito. Lei deve prendersi le responsabilità di ciò che ha detto, non mi interessa la sua opinione. Non voglio più parlarci. Non perderò la mia educazione, ma è una persona di cui non mi fido più”.

Il pubblico ha applaudito queste affermazioni e hanno continuato ad acclamarlo per ogni frase che ha esclamato. Tutto ciò è stato criticato da Shaila Gatta stessa perché lo ha ritenuto un gesto inopportuno: “Ogni cosa che dice devono fare l’applauso, mi sembra esagerato”. Potete ascoltare il discorso nel video qui sotto.

la più grande preoccupazione di shaila sono gli applausi a favore di javier sksksksk#GrandeFratello pic.twitter.com/FAwGcGTxgK — GF NEWS (@GF_news_) October 28, 2024

Shaila glielo dirà anche in faccia? Staremo a vedere come reagirà il concorrente se verrà a sapere di tutto questo. Noi ci premureremo di informarvi non appena sapremo di più sul loro futuro al Grande Fratello.