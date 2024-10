“M’infastidisce che è tornata, poteva restare in Spagna. Str**za”, Maria Vittoria nella notte al GF si è duramente sfogata contro Shaila e come un fiume in piena le ha riservato parole al veleno!

Maria Vittoria contro Shaila al GF

La puntata di ieri del GF ci ha regalato diverse dinamiche (e un nuovo ritiro). Dal ritorno di Shaila e Lorenzo dalla Spagna (e le reazioni di Javier ed Helena quando hanno scoperto cosa è successo), per passare a Tommaso e il feeling con Maica. La gieffina ha dovuto fare ritorno al Gran Hermano, ma nei suoi pensieri c’è sempre il senese. Maria Vittoria che come tutti gli altri ha scoperto di questo legame, è rimasta spiazzata.

E lo è rimasta ancor di più quando Shaila ha fatto sapere al coinquilino del GF che Maica parlava sempre di lui: “Ti pensa sempre e mi ha detto di salutarti e che ti aspetta fuori”.

LEGGI ANCHE: Paolo Bonolis potrebbe tornare in Rai: il retroscena

Nel post puntata del GF, Maria Vittoria si è ritrovata a parlare con Jessica e Amanda e come un fiume in piena ha dato voce a tutto ciò che le passava per la testa. Se l’è presa contro Shaila e non è stata per niente tenera. Per prima cosa il medico estetico ha ammesso di sentirsi ingabbiata e non sapere come uscire fuori. Pure in puntata ha ammesso di fare fatica a esprimersi: “Ho fatto la figura della tonta stasera e poi quell’altra che si intromette e poi prende in giro tutti e fa i teatrini. Non la posso sopportare. Mi infastidisce anche che è tornata. Poteva restare a Madrid!”

l'Italia è una repubblica fondata sulla santissima verità di maria vittoria. 👑#grandefratello pic.twitter.com/U7n9mesKUe — its.annaa (@malinconicawyse) October 29, 2024

Come se non bastasse la concorrente del GF ha proseguito il suo monologo contro Shaila e per quanto Jessica tentasse di placarla, i tentativi sono stati decisamente vani:

“Ora è tornata Shaila che si fa il suo gioco, il suo Shaila e Lollo show, il suo teatro. Quell’altra str*nza è tornata e mi ha nominato. Io quella non la posso sopportare. Poi era immune e non si poteva nominare. Ma come fa Lorenzo a starci? Solo perché è bella? Io non capisco come fa. Io la vedo così finta. Non la riesco a vedere vera”.

Dritta come un treno, Maria Vittoria nella notte al GF ha vuotato il sacco e detto tutto ciò che pensava su Shaila. Ha detto di essere sincera e di ribadire, anche altre mille volte, che non le piace e non la sopporta. Seccata dal ritorno dalla Spagna della ballerina, peraltro, ha lanciato anche un’altra bordata sul rapporto che la Gatta ha costruito con Lorenzo: “Quello si prenderà uno di quei pali in faccia a 200 all’ora. Lei lo prende in giro, non è innamorata”.

Clima tutt’altro che sereno nella Casa del GF questa notte!