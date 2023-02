NEWS

Nicolò Figini | 6 Febbraio 2023

Simona Ventura sgrida Antonella Elia

Nella puntata di ieri mattina di Citofonare Rai 2 abbiamo assistito a una sorta di omaggio a Mike Bongiorno. Simona Ventura, infatti, ha ripreso in qualche modo Antonella Elia in maniera scherzosa e citando una celebre frase del compianto presentatore. La scena a cui ci riferiamo è andata in onda per la prima volta nel 1989 a “La ruota della fortuna“. Una concorrente aveva vinto come premio una pelliccia, la quale è stata rifiutata perché la donna era una animalista. Antonella, all’epoca, esultò perché si trovava d’accordo e da qui la frase di Mike:

“Senti Antonella tu sei pagata fior di milioni, tu non vieni qua a sfottere lo sponsor, se tu non sei d’accordo non lo dici. Io una così la caccerei su due piedi“.

Il diverbio tra i due si risolse in poco tempo e la Elia rimase a lavorare nel programma senza ulteriori problemi. Una scena simile, quindi, si ripetuta a Citofonare Rai 2 con Paola Perego e Simona Ventura. Durante il collegamento da Sanremo, infatti, Antonella ha affermato: “Io adesso ho avuto il picco glicemico per la diretta quindi ho fatto quel che dovevo fare me ne vado a mangiarmi i baci di Sanremo, boni“. Ecco, quindi, che Simona ha colto l’occasione per citare il celebre conduttore:

“No senti Antonella, ti abbiamo pagato profumatamente e tu non puoi sfottere lo sponsor, per cui adesso stai lì con un sacco di ospiti, devi fare le interviste, mi sa che hai una grande esclusiva in mezzo al mare dove tu devi buttarti quindi devi lavorare e guadagnarti la pagnotta“.

Qui sopra possiamo vedere il video del momento. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.