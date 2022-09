1 Lo scontro tra Sofia Giaele e Antonella Fiordelisi

Nella Casa del Grande Fratello Vip 7 si è verificato qualche attimo di tensione. Tra Sofia Giaele De Donà e Antonella Fiordelisi nel cuore della notte è scoppiata una furiosa lite. Cosa ha fatto scoppiare la scintilla? È semplice, sembrerebbe che Giaele non abbia per nulla apprezzato alcuni atteggiamenti della coinquilina e, per tale ragione, gliel’ha fatto presente. Nel dettaglio a infastidirla il gesto fatto da Antonella di andare a chiedere agli altri vipponi cosa pensasse del matrimonio poco convenzionale tra Sofia e suo marito.

Antonella Fiordelisi le ha fatto notare che in realtà le cose starebbero diversamente. L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo ha colpevolizzato Sofia Giaele di essere stata lei la prima a raccontare del suo rapporto di coppia. Non avrebbe mai immaginato potesse prendersela in quel modo e non avrebbe nemmeno mai pensato che le sue parole potessero scatenare una reazione del genere. Il fatto che Antonella ne abbia parlato con diverse persone sembra aver seccato non poco la coinquilina. La Fiordelisi che è stata piuttosto decisa nel mantenere viva la sua posizione, ha puntualizzato: “Non mi sei sembrata una persona sensibile a tal punto da non dirlo agli altri”, ha detto rivolgendosi a Giale.

Nel corso del confronto Antonella Fiordelisi ha fatto notare come l’argomento sarebbe uscito fuori solo ed esclusivamente perché è stata Sofia Giaele Donà a parlarne per prima. Ma a poco è servito.

Il battibecco, come vediamo dal video sottostante, è andato avanti per un po’, mentre Cristina Quaranta ha cercato in qualche modo di mediare tra le parti e riportare l’equilibrio. Antonella Fiordelisi, però, dopo le lamentele di Sofia Giaele, non sembra volere sentire ragioni e stizzita ha lasciato la stanza da letto. Dopo un bel po’ l’ex schermitrice ha fatto ritorno in camera e ha ripreso a ridere e scherzare con le concorrenti.

Cioè Sofia stanotte è andata a svegliare Antonella mentre dormiva perché si è incazzata che Antonella abbia detto a tutti della sua propensione all'amore libero, io non riesco più a stare dietro a questo cast#GFvippic.twitter.com/SpWTiSwmfE — Paola. (@Iperborea_) September 24, 2022

Successivamente sempre Antonella Fiordelisi, dopo aver abbondantemente discusso con Sofia Giaele De Donà, ha avuto qualche attrito anche con Patrizia Rossetti (CLICCA QUI PER IL VIDEO). Insomma, nella Casa del GF Vip le prime dinamiche si stanno via via scatenando.

Ma torniamo al rapporto tra Sofia Giaele e suo marito. Continua…