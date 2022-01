Soleil Sorge nella giuria de La Pupa e il Secchione 2022? Il rumor

1 La Pupa e il Secchione 2022, Soleil Sorge ci sarà?

Da qualche tempo ormai si parla del ritorno de La Pupa e il Secchione nel 2022. Al momento non non ci sono molti dettagli chiari a riguardo. Non conosciamo, infatti, la data di inizio e nemmeno chi lo potrebbe condurre con assoluta certezza. Dagospia, per esempio, aveva rivelato qualche dettaglio in merito a una novità. Stiamo parlando dell’introduzione di una giuria composta da tre elementi, alla quale si potrebbe aggiungere Soleil Sorge. Ecco cosa riportava il sito:

L’annuncio ufficiale non è ancora arrivato, la data non ancora fissata. La Pupa e il Secchione sarà però in onda su Italia 1 con la conduzione di Barbara d’Urso. Proprio la conduttrice spingerebbe per una impostazione “stile GF Vip” con in corso un braccio di ferro per la diretta. In studio sarà presente una giuria che sarà formata, salvo colpi di scena, da tre vip. Dagospia ha accennato il nome di Antonella Elia a cui potrebbero aggiungersi la scrittrice e opinionista Barbara Alberti oltre alla presenza di Federico Fashion Style, fresco di partecipazione a Ballando con le Stelle. Nomi in pole ma ancora senza firma, circolano anche quelli di Simona Izzo (anticipata proprio da Dagospia) e di Ricky Tognazzi.

In queste ultime ore TVBlog ha fatto anche il nome di Soleil Sorge. Questo ciò che riporta il portale: “[…] quest’ultima in una operazione che ricorda un po’ quello che successe lo scorso anno quando Tommaso Zorzi, volto emergente e vincitore del Grande fratello vip 5, partecipò nelle vesti di opinionista all’Isola dei famosi 2021“. Cosa accadrà? Lo scopriremo più o meno in breve tempo.

Andiamo, adesso a vedere altre curiosità sui concorrenti e novità per quanto riguarda la struttura della trasmissione. Continuate a leggere…