La giuria de La Pupa e il Secchione 2022

Nonostante non sia arrivato ancora l’annuncio ufficiale, nei prossimi mesi su Italia 1 debutterà La Pupa e il Secchione 2022, e il programma è già attesissimo dal grande pubblico. Come si mormora da settimane, sembrerebbe che a condurre la nuova edizione sarà nientemeno che Barbara d’Urso, pronta a tornare in prima serata. Sempre secondo le indiscrezioni quest’anno, a differenza delle ultime edizioni, si potrebbe tornare in studio con tanto di diretta e con tanto di giuria. Proprio in merito ai possibili giudici stanno circolando diverse indiscrezioni. Andiamo a scoprirle. Solo qualche giorno fa Dagospia aveva annunciato i nomi di Antonella Elia e di Simona Izzo.

Adesso però il noto portale rilancia e aggiunge ulteriori informazioni per quanto riguarda la giuria de La Pupa e il Secchione 2022. Mentre pare che la Elia resti confermata, sembrerebbe che per la Izzo non si sia ancora trovato un accordo. Ad affiancare Antonella dunque potrebbero essere Barbara Alberti e Federico Fashion Style! Questo quanto riporta Dagospia:

“L’annuncio ufficiale non è ancora arrivato, la data non ancora fissata. La Pupa e il Secchione sarà però in onda su Italia 1 con la conduzione di Barbara d’Urso. Proprio la conduttrice spingerebbe per una impostazione “stile GF Vip” con in corso un braccio di ferro per la diretta. In studio sarà presente una giuria che sarà formata, salvo colpi di scena, da tre vip. Dagospia ha accennato il nome di Antonella Elia a cui potrebbero aggiungersi la scrittrice e opinionista Barbara Alberti oltre alla presenza di Federico Fashion Style, fresco di partecipazione a Ballando con le Stelle. Nomi in pole ma ancora senza firma, circolano anche quelli di Simona Izzo (anticipata proprio da Dagospia) e di Ricky Tognazzi”.

Cosa accadrà dunque? Sarà davvero questa la giuria de La Pupa e il Secchione 2022? Non resta che attendere ancora qualche settimana per avere news certe in merito al cast definitivo del programma.

