Sonia Bruganelli prende le difese di Soleil Sorge

Nella nuova puntata del Grande Fratello Vip è scoppiato il finimondo. Alfonso Signorini ha parlato di un argomento molto delicato, ovvero di una frase detta da Soleil Sorge e che molti inquilini della casa hanno pensato essere razzista. Durante una lite avvenuta in settimana, infatti, mentre tutti strillavano per un litigio scoppiato tra Alex e Samy, ha affermato che stavano urlando come scimmie. Questa parola, in special modo dal modello egiziano e da Ainett, è stata presa come altamente razzista. In molti si sono trovati d’accordo con lei e i gieffini si sono spaccati in due gruppi. Questa sera, ad ogni modo, è intervenuta Sonia Bruganelli.

L’opinionista, infatti, ha tentato di prendere le difese di Soleil. Ha esordito facendo i complimenti alla Stephens per la foga con la quale stava esprimendo le sue opinioni. Ha ritirato in ballo il periodo in cui Amedeo Goria si era molto avvicinato alla ex Gatta Nera: “Credo che se Ainett avesse tirato fuori questa grinta la seconda puntata non avremo crocifisso Amedeo. Perché poteva dire con la stessa grinta, ad Amedeo, che non aveva voglia di questa cosa“.

Alle parole di Sonia Bruganelli, però, la Stephens si è adirata ancora di più affermando: “Vogliamo davvero giustificare questa ragazza?“. E Francesca Cipriani ha cominciato a intervenire nella discussione ripetendo più volte: “Vergogna” e iniziando a piangere. A metterci un punto il presentatore stesso, il quale ha detto: “Francesca e Ainett, allora, si può esprimere la propria opinioni in modo educato. Senza sbraitare, senza piangere e senza fare sceneggiate. Perché queste cose non mi piacciono“.

L’opinionista ha continuato il suo discorso, quindi, affermando che tutti hanno ingigantito una frase che, secondo lei, di razzista ha ben poco. Purtroppo, però, è stata di nuovo interrotta dalle urla concitate delle due concorrenti. Continuate a seguirci per altre news. Il video potete recuperarlo cliccando QUI.

