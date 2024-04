Sonia Bruganelli punzecchia Peppe Di Napoli: “Sei convinto perché hai tanti follower?” (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 15 Aprile 2024

isola dei famosi 2024

Primo scontro a L’Isola dei famosi tra un opinionista e un concorrente. Stiamo parlando di Sonia Bruganelli e Peppe Di Napoli. Il battibecco è avvenuto nella puntata poco prima dell’eliminazione. L’opinionista ha punto il naufrago su un atteggiamento che ha avuto in questi giorni e poi ha anche parlato dei suoi follower sui social.

Il battibecco tra Sonia Bruganelli e Peppe Di Napoli

All’inizio della puntata di stasera de L’Isola dei famosi si è affrontato quanto successo in questi giorni, tra cui la tromba d’aria di poche ore fa. E poi c’è stata la parte dedicata ai concorrenti in nomination con la prima eliminazione dell’edizione.

Poco prima di annunciare il verdetto (che ha visto l’eliminazione di Luce), Vladimir Luxuria ha parlato un po’ con i quattro naufraghi in nomination. E ha fatto intervenire anche gli opinionisti. E così Sonia Bruganelli ha voluto parlare con Peppe Di Napoli muovendo una critica contro di lui. Ha detto:

“Io non ti conosco, però ho avuto questa leggera impressione. Ti ho seguito proprio perché non ti conoscevo, ti ho visto solo su Instagram. E in realtà ti ho visto molto forte con i deboli e debole con i forti. Che vuol dire? Vuol dire che tu a parole sei aperto a tutto, alle critiche, con il leader che ti nomina. Però invece con Alvina, con Pietro, all’inizio hai fatto sentire che comunque volevi avere tu la leadership e la predominanza sugli altri. Quindi mi chiedo: sei così convinto di te perché presumi di avere tanti follower, oppure ci credi sul serio?”.

Peppe ha cercato di difendersi: “Dei follower non me ne frega proprio, però non voglio essere né leader né fare lo scemo di nessuno”. Ma Sonia lo ha punzecchiato di nuovo facendogli notare che lui stesso aveva parlato di follower su TikTok.

"Sei molto forte con i deboli e debole con i forti"

Siete d'accordo con Sonia?#Isola pic.twitter.com/AK4cCzu71q — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 15, 2024

In difesa di Peppe Di Napoli è arrivato Dario Maltese che, vedendolo un po’ in difficoltà per l’intervento di Sonia Bruganelli, ha detto: “Ma perhé questo processo prima della nomination? Lasciamolo tranquillo”.