Tromba d’aria colpisce L’isola dei famosi (VIDEO)

Debora Parigi | 15 Aprile 2024

isola dei famosi 2024

Non sono stati giorni facili quelli dei naufraghi de L’Isola dei famosi. Tra collaborazione e litigi, sono anche riusciti ad accendere il fuoco. Il grande obiettivo raggiunto, però, ha rischiato di dissolversi quasi subito a causa del maltempo. Infatti in Honduras è arrivata una tromba d’aria che ha messo in seria difficoltà i concorrenti. Vediamo cosa è accaduto.

I danni della tromba d’aria a L’Isola dei famosi

Lo sappiamo, la vita a L’Isola dei famosi non è semplice tra fame, convivenza forzata in situazioni difficili e poi ci si mette anche il maltempo. Infatti proprio ieri c’è stata una tromba d’aria. Per la precisione, è stata una tromba marina, come ha spiegato Eleonoire Casalegno. “Non si sono fatti mancare nulla: acqua, vento, tromba marina che si è abbattuta”, ha detto l’inviata.

Nonostante le difficoltà, i naufraghi stanno comunque bene: “I nostri naufraghi sono qua, belli, sani e pimpanti più che mai”. I concorrenti stanno bene, come ha detto Eleonoire, ma hanno passato dei momenti un po’ preoccupanti quando si è abbattuta la tromba marina.

La grande difficoltà è stata quella di ripararsi, ma soprattutto cercare di salvare il fuoco. Sì perché i concorrenti di questa edizione de L’Isola dei famosi sono riusciti nella prima settimana ad accendere il fuoco. Non è stato semplice e sono avvenuti anche dei litigi. Ma alla fine il lavoro di squadra di alcuni ha portato all’accensione del fuoco. Il fuoco, come sappiamo, è importante perché permette di cuocere il viso razionato che viene dato loro. Se non cotto, anche il riso diventa inutile per i naufraghi.

Quindi quando si è scatenata la tromba marina oltre a ripararsi sotto la capanna (che erano riusciti a fare molto bene), hanno cercato di mettere subito in salvo il fuoco. Per fortuna ce l’hanno fatta e quindi si sono evitati la fatica di riuscire a riaccanderlo.

Oggi comunque in Honduras la giornata è splendida e non sembra nemmeno che ci sia stato un forte maltempo poche ore fa.