Sophie ha conosciuto il figlio di Alessandro (VIDEO)

1 Sophie Codegoni a cena con Alessandro Basciano e suo figlio

Ad un passo dalla finale, Sophie Codegoni ha dovuto abbandonare la casa del Grande Fratello Vip 6, perdendo il televoto flash di giovedì scorso che oltre alla sua eliminazione ha visto anche decretare il quarto finalista, cioè Barù. Un po’ di delusione, certo, ma l’ex tronista di Uomini e donne ha potuto subito riabbracciare il suo fidanzato: Alessandro Basciano.

Lontani dalle telecamere, questa adesso è l’occasione per potersi vivere con più intimità e soprattutto per conoscere meglio le rispettive famiglie. E così Sophie ha avuto modo di fare la conoscenza del figlio di Alessandro, Nicolò, che lui ha avuto un po’ di anni fa da una precedente relazione. Il bambino è nato prima ancora che lui partecipasse a Uomini e donne in veste di corteggiatore.

La coppia è andata a cena in un ristorante di Roma col bambino e insieme a loro c’erano anche l’ex gieffino e amico di Basciano Gianluca Costantino e la sorella di Alessandro Giorgia Nicole. Proprio Giorgia ha messo sul suo profilo Instagram una serie di storie in cui in una si vede il bambino seduto accanto a Sophie. E lei è molto amorevole nei suoi confronti. Ecco il video:

Sophie a cena non Alessandro e il figlio di lui pic.twitter.com/ZqR7ddWGH2 — disagiotv (@disagio_tv) March 12, 2022

Sophie Codegoni ha sempre espresso la volontà di entrare a far parte della famiglia di Alessandro Basciano. Inoltre ha sempre avuto un bel rapporto con i bambini. Ha infatti cresciuto il secondo figlio della madre, quello che lei ha avuto dalla relazione con un nuovo compagno. Immaginiamo che deve essere stato molto bello ed emozionante per lei poter finalmente conoscere il figlio del suo fidanzato.

Intanto Basciano ha già conosciuto la madre di Sophie e proprio qualche giorno fa ha fatto una rivelazione…