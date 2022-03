Eliminazione flash e quarto finalista al GF Vip

Questa sera, giovedì 10 marzo, per la semifinale del GF Vip 6 abbiamo assistito a vari colpi di scena. Infatti dopo l’eliminazione di Manila che era al televoto con Barù, il pubblico ha preso parte ad una nuova votazione. Un’eliminazione flash, quindi, ma anche il nome del quarto finalista, proprio come è successo lunedì.

I vipponi non ancora in finale sono quindi stati chiamati in led facendo saper loro che ci sarebbe stata un’eliminazione. Ma questa volta sono intervenuti anche i finalisti, infatti sono stati fatti entrare uno ad uno in led per scegliere chi secondo loro meritava la finale del reality. Ecco come si sono svolte le scelte:

Delia ha scelto Jessica

Lulù ha scelto Sophie

Davide ha scelto Giucas

Ma non è finita qui, perché l’unico rimasto, Barù, ha dovuto scegliere con chi andare al televoto e lui ha scelto Sophie. Quello che i vipponi non sapevano è che il vincitore del voto sarebbe stato il quarto finalista.

Barù e Sophie si sono quindi giocati il quarto posto per la finale del GF Vip 6 e l’eliminazione. Il televoto flash ha così sancito il suo responso. Il concorrente che deve abbandonare la Casa è Sophie, mentre Barù è il quarto finalista di questa edizione del reality.

Il pubblico ha deciso che il VIP che deve immediatamente abbandonare la Casa è… SOPHIE! #GFVIP pic.twitter.com/11wVl1Dmxc — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 11, 2022

Ovviamente il conduttore non ha detto subito a Barù che era il quarto finalista. A tal proposito Barù è stato premiato con il 61%, mentre Sophie è stata eliminata con il 39% dei voti.

