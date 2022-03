Sophie Codegoni e Alessandro Basciano insieme a L’isola dei famosi? Rispondono i diretti interessati

1 Sophie e Alessandro dal GF all’Isola dei famosi?

Ieri sera all‘Isola Party tra gli ospiti c’erano Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. La neo-coppia uscita da poco dal Grande Fratello Vip 6 è stata intervistata da Ignazio Moser, che conduce il format legato all’Isola dei famosi.

In questa circostanza Sophie e Alessandro hanno risposto ad alcune domande inerenti il reality con protagonisti i naufraghi. A tal proposito è stato chiesto loro se avrebbero voglia di partecipare, come risporta il sito Blogtivvu.it. Lei si è detta un po’ dubbiosa, ma non le dispiacerebbe: “Ho una paura incredibile degli insetti, quindi per quanto riguarda la fame e gli sport lo farei senza problemi, mi hanno detto che è un’esperienza pazzesca”.

Alessandro, invece, sembra molto più sicuro e potrebbe essere una bella esperienza: “Io invece sì la farei. Forse come dice Sophie sarebbe più una roba portata per me perchè mi troverei in mezzo alla natura piuttosto che chiuso. Al GF Vip mi sono sentito un leone in gabbia.”

Le domande, però, non sono finite qui, perché Moser ha chiesto alla coppia se farebbe questa esperienza dell’Isola dei famosi in un modo un po’ particolare, vista l’edizione di quest’anno, e cioè insieme. Ecco cosa hanno risposto…