Nicolò Figini | 11 Novembre 2022

Il bacio tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese

Oriana Marzoli dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip ha fatto girare la testa ad alcuni concorrenti. Tra questi possiamo menzionare Antonino Spinalbese e Daniele Dal Moro. Sembrava che ci fosse stato un avvicinamento con quest’ultimo. Di recente, infatti, la vippona aveva riportato una conversazione che avevano fatto:

“No, perché io a lui interesso. Un po’ me lo ha fatto capire perfettamente. Anche ieri notte. Mi ha detto che non gli piace questo gioco con Antonino. Non vuole fare il Giaele della situazione, il triangolo. Io sono appena entrata… No è che… Aspetta un attimo. Non mi butto, non mi sbilancio. Mi ha detto che si allontana perché non vuole… Perché altrimenti i miei amici mi prendono in giro, questo mi ha detto… Fuori“.

Fatto sta che anche Antonino Spinalbese non ha mai nascosto la sua attrazione nei suoi confronti dicendolo più volte di fronte a tutti. Questa notte è successo ciò che tutti stavano aspettando. Tra loro è scattato il bacio. Nel video che possiamo vedere anche qui sotto infatti li troviamo in camera con altri inquilini della Casa. A quanto si capisce, poco prima, ce n’è stato uno molto spontaneo e adesso quelli con loro in camera da letto vogliono vederne un altro. Antonino però lamenta il fatto che in questo caso non c’è spontaneità e sembra forzato.

Fatto sta che dopo un pochino di insistenza Oriana Marzoli e Antonino si baciano di nuovo, questa volta più velocemente. Il segno d’affetto però c’è stato e Spinalbese ne sembra molto contento. Sicuramente nella prossima diretta dl GF Vip se ne parlerà molto. Così come degli sviluppi che vedremo nel corso del dine settimana. Seguiteci per altre news.