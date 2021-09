1 Il primo concorrente di Star in the Star

Tra non molto partirà la prima edizione italiana dello show Star in the Star. Si tratta di un game show in cui alcune celebrità si caleranno nei panni di altri personaggi famosi, imitandoli. Il pubblico e la giuria, così come la conduttrice, non conosceranno le loro identità. O almeno così dovrebbe essere. Sembra, però, che ci sia stata una fuga di notizie e Davide Maggio potrebbe aver anticipato uno dei concorrenti. Stiamo parlando di Adriano Pappalardo. Questo quanto si legge sul portale:

Si tratta di un cantante over (classe 1945), noto per la sua forza e potenza, che negli anni duemila si è trasformato in un’icona del reality show ed ora è pronto a ‘ricominciare‘ come imitatore misterioso. Salvo ripensamenti dell’ultima ora, a Star in the Star ci sarà Adriano Pappalardo. Il vulcanico interprete dovrebbe calarsi nei panni di un big nella musica come Michael Jackson, Claudio Baglioni o Zucchero.

Adriano Pappalardo potrebbe, perciò, prendere parte allo show condotto da Ilary Blasi. Per il momento non abbiamo nessuna sicurezza. Si tratta solo di indiscrezioni che potrebbero venire confermate in futuro oppure smentite. Di certo lo sapremo solamente una volta che avrà inizio il programma di Canale 5. Fino ad allora, infatti, nessuno parlerà. Nel mentre, però, siamo già a conoscenza di chi saranno i giudici. Ci riferiamo a Andrea Pucci, Marcella Bella e Claudio Amendola.

Ma che cosa sappiamo esattamente di Star in the Star? Ne ha parlato proprio Ilary Blasi qualche tempo fa nel corso di un’intervista. Andiamo, quindi, a rivedere le sue dichiarazioni in merito. Continuate a leggere se siete interessati a scoprire il meccanismo…