Stash dei The Kolors racconta un aneddoto su Italodisco legato a Maria De Filippi

Debora Parigi | 8 Settembre 2023

La telefonata di Stash dei The Kolors a Maria De Filippi per Italodisco

Italodisco è la canzone dell’estate 2023 e questo ha riportato Stash e i The Kolors sulla cresta dell’onda musicale. La band ha infatti vinto il premio Power Hits di RTL 102.5 grazie a questo brano che è sempre stato il più votato dagli ascoltatori radiofonici durante questi mesi estivi. Un riconoscimento che il trio non si aspettava quando ha fatto uscire la canzone. Nessuno di loro credeva in un risultato del genere.

E proprio Stash, in un’intervista a Vanity Fair, ha raccontato le emozioni di questo premio e quello che ha fatto dopo averlo vinto. Una telefonata. Il cantante ha deciso di chiamare subito una persone che, come lui stesso dice, ha sempre creduto in lui: Maria De Filippi.

“Io ho chiamato Maria De Filippi, per ringraziarla ancora una volta: è la prima persona che ha creduto in me e so che è autenticamente partecipe di ogni mio successo”, ha raccontato il frontman dei The Kolors. Infatti il grande successo per loro è arrivato proprio grazie ad Amici dove hanno vinto nel 2015. Antonio Fiordispino (questo il vero nome del cantante) ha rivelato come tutta la gavetta prima di Amici e poi la partecipazione al talent siano stati importanti per arrivare a questo successo. Mantenendo ovviamente sempre i piedi per terra.

E proprio il fatto di avere la testa sulle spalle e non fare il passo più lungo della gamba è un mantra che la stessa Maria De Filippi ha dato più volte a Stash. Ha infatti raccontato che si sentono molto spesso e si prendono anche tanto in giro. Con la conduttrice ha una grande confidenza che non ha con nessun altro in ambito professionale. “In più è maestra di consapevolezza e di piedi per terra, lezioni che non fanno mai male”, ha raccontato il cantante. E adesso si sta godendo e meritando tutto questo successo.