Chi è Riccardo Venturi di Bake Off Italia 2023? Instagram

Nicolò Figini | 8 Settembre 2023

Chi è

A partire da venerdì 8 settembre 2023 partirà la nuova edizione di Bake Off Italia 11 e finalmente conoscere tutti i concorrenti compreso Riccardo Venturi. Andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per non perderci nessuna informazione sull’aspirante pasticcere.

Chi è Riccardo Venturi

Nome e Cognome: Riccardo Venturi

Data di nascita: 1996

Luogo di nascita: Pescantina (Verona)

Età: 27 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: perito chimico

Fidanzato: informazione non disponibile

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @riccardo_bakeoff11

Riccardo Venturi età e biografia

Chi è Riccardo Venturi, uno dei concorrenti di Bake Off Italia 11 nel 2023? Il ragazzo nasce a Pescantina, in provincia di Verona, nel 1996. La sua data di nascita non la conosciamo ma ha un’età di 27 anni. Peso e altezza sono sconosciuti.

Non sappiamo molto della madre e del padre, ma sappiamo che ha una sorella. Per quanto riguarda gli studi ci sono scarsi dettagli e oggi lavora come l’operaio specializzato per una ditta farmaceutica.

Da bambino ha sempre avuto molto entusiasmo e voglia di fare. Quando è cresciuto è aumentato di peso e i compagni hanno cominciato a prenderlo in giro.

Tuttavia non si è mai lasciato abbattere e si è appassionato della corsa, arrivando anche a gareggiare nelle maratone.

Vita privata

Della vita privata di Riccardo Venturi, concorrente di Bake Off Italia 11, sappiamo che al momento non ha una fidanzata.

All’interno del video di presentazione su Real Time, infatti, rivela che con le donne non ha mai avuto relazioni molto lunghe:

“Si vede che il destino è così. Come se avesse un lanternino per cercare tutte le storie più complicate della mia vita”.

Passiamo, quindi, ai social…

Dove seguire Riccardo di Bake Off Italia 11: Instagram e social

Vi state chiedendo dove possiamo seguire Riccardo Venturi durante il suo percorso a Bake Off Italia 2023? Non ha un profilo su TikTok o Twitter.

La pagina Facebook non viene aggiornata con regolarità. Risulta più presente su Instagram. Qui posta foto dei suoi viaggi in giro per il mondo e delle sue dolci creazioni.

Riccardo Venturi a Bake Off Italia 2023

Riccardo Venturi approda a Bake Off Italia 11 venerdì 8 settembre 2023. Lo ha annunciato lui stesso sul suo profilo Instagram:

“E quindi parteciperai a Bakeoffitalia11? Si ma nulla di serio. Semicit. Con immenso piacere posso annunciarvi che parteciperò alla prossima stagione di #bakeoffitalia. Ci vediamo dall’8 settembre su @realtimetvit @discoveryplusit”.

La passione per la pasticceria nasce quando era un adolescente grazie al padre. Gli amici e i colleghi apprezzano molto i suoi dolci e oggi la pasticceria potrebbe essere un’occasione per cambiare vita.

Il suo sogno è vincere Bake Off e dare il meglio di se stesso.

I giudici di Bake Off Italia 2023

Per quanto riguarda i giudici di Bake Off Italia 2023, ritroveremo Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia.

Clelia D’Onofrio, invece, dovrebbe essere presente in alcuni spezzoni delle puntate come accade ormai da qualche anno.

Alla conduzione ci sarà ancora Benedetta Parodi.

Il percorso di Riccardo a Bake Off

Riccardo Venturi inizia il suo percorso come concorrente di Bake Off Italia 11 a partire da venerdì 8 settembre 2023. Solo con il passare delle settimane sapremo come se la caverà in cucina.

