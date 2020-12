2 Il marito di Stefania Orlando commenta ironicamente l’avvicinamento tra lei e Andrea Zelletta

Stefania Orlando e Andrea Zelletta si stanno avvicinando sempre di più l’uno all’altra. Il loro rapporto, negli ultimi giorni, è diventato molto stretto, complice anche il lungo tempo passato insieme. Ovviamente tra i due c’è solo grande amicizia, tuttavia ci sono alcuni sul web che pensano possa nascere altro. Le cosiddette “ship” sono all’ordine del giorno in un reality e diverse persone parlano già della coppia degli “Zellando“.

Proprio nelle ultime ore un utente ha condiviso su Twitter un video riguardante un abbraccio tra Andrea Zelletta e Stefania Orlando. Il filmato in questione è stato pubblicato con il tag al marito di Stefania, Simone Gianlorenzi. Il musicista, dunque, ha voluto rispondere con il suo profilo Twitter e lo ha fatto in maniera ironica:

“Cornuto, mazziato…e ormai pure single!! Cacchio! Ho dimenticato di scrivere: Tweet Ironico!”

Come specificato e come ovvio, la risposta del marito di Stefania Orlando era ironica e ha anzi fatto divertire sul web. Gli utenti hanno riso per la battuta, chiaramente scherzosa. Nonostante questo, tuttavia, c’è una fazione che ancora spera in uno sviluppo del rapporto degli “Zellando“. Ci sarà qualche speranza?