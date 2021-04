1 L’outfit di Stefania Orlando

Questa sera su Canale 5 va in onda la seconda puntata speciale di Avanti Un Altro, trasmissione condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Tra i concorrenti che vedremo gareggiare c’è anche Stefania Orlando, reduce dalla straordinaria esperienza al GF Vip.

Nei mesi in cui la conduttrice è stata nella Casa ci ha deliziati con magnifici outfit e tanti suoi fan si sono spesso chiesti i nomi dei famosi brand e il costo degli abiti sfoggiati. Anche questa sera, per l’appuntamento con Avanti Un Altro, siamo in grado di dirvi cosa indossa Stefania Orlando. Come mostrato da lei stessa nel suo profilo, per la puntata ha optato per un abito nero corto (sono disponibili più colori), firmato da Elisabetta Franchi.

Sbirciando nel sito ufficiale dell’amato e conosciuto marchio di moda, abbiamo scovato tutte le curiosità sul bellissimo vestito scelto da Stefania Orlando: “Mini abito asimmetrico, in tulle full paillettes, con una manica lunga e la gonna incrociata sul davanti. Il tulle plumetis in tinta nella parte alta del top e sulle spalle, lascia intravedere una deliziosa scollatura a cuore”.

Ma non solo. Siamo in grado di dirvi anche il costo. Stando a quanto riportato dal sito il prezzo complessivo è di 420 Euro.

L’abito di Stefania Orlando indossato ad Avanti Un Altro

E a voi piace l’abito di Stefania Orlando per la puntata di Avanti Un Altro?

