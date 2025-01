Stefania Orlando si è commossa, scoppiando in lacrime, parlando del suo ex marito Simone Gianlorenzi

Stefania Orlando è scoppiata a piangere al Grande Fratello parlando della fine del matrimonio con l’ex Simone Gianlorenzi e del grande affetto che ancora prova nei suoi confronti.

Le lacrime di Stefania Orlando

L’ultima volta che abbiamo visto Stefania Orlando al Grande Fratello aveva ricevuto la sorpresa da parte dell’allora marito Simone Gianlorenzi. Si erano espressi il loro amore più volte ma alla fine hanno deciso di separarsi e oggi non stanno più insieme.

Alfonso Signorini, questa sera, ha interrotto tutti gli scontri della puntata per dare spazio proprio ai sentimenti. Una volta chiamata in disparte, la concorrente ha rivelato di aver avuto bisogno di tempo per adeguarsi di nuovo alla vita quotidiana una volta uscita dalla Casa. Tutto ciò ha creato delle tensioni e a un certo punto Simone ha preso le distanze.

Stefania Orlando ha ammesso di esserci rimasta molto male perché non se lo aspettava e pensava che sarebbero invecchiati insieme. Purtroppo, però, così non è stato ma il loro affetto è indissolubile e l’ex marito ha scritto una lettera per lei. La showgirl l’ha letta in diretta e la voce le si è spezzata per l’emozione:

“Tu sei la casa e lo sarai sempre. Oggi è iniziato un altro viaggio per noi, diverso ma non meno importante. A volte è necessario perdervi per poi ritrovarsi, è proprio vero. Conta sempre su di me, per te ci sarà sempre”.

"Conta sempre su di me. Per te ci sarò sempre" ❤️‍🩹 #GrandeFratello pic.twitter.com/y4bgle2YIL — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 8, 2025

Alla fine, Stefania Orlando è tornata insieme agli altri inquilini che l’hanno abbracciata e rincuorata.