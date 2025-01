Stasera al Grande Fratello, Alfonso Signorini ha strigliato Helena e Jessica durante il loro confronto in puntata.

Grande Fratello, Signorini striglia Helena e Jessica

Una serata particolarmente tosta questa sera al Grande Fratello. Alfonso Signorini è arrivato nella Casa per un discorso a tutti i coinquilini a causa di atteggiamenti scorretti da parte dei concorrenti, a cui arriverà un provvedimento disciplinare.

Sono state mostrate per prime le immagini dell’accaduto. Mentre il web si è totalmente diviso sulla faccenda e ci si chiede cosa accadrà adesso. Intanto Jessica ed Helena sono state divise in due angoli della Casa per parlare di quanto successo.

LEGGI ANCHE: Maria Monsè torna in casa con le prove e litiga di nuovo con le Non è la Rai (VIDEO)

Entrambe hanno fatto valere le loro ragioni al Grande Fratello. Helena ha detto che con alcune persone non si trova bene si è detta provocata. Signorini ha fatto notare a Jessica di non aver indossato il microfono prima di insultare Helena. Dall’altra la Morlacchi si è difesa:

“Abbiamo paura, tornasse a casa. Certo, ho detto di tornare nella giungla. Non la vedete? No, non mi sembra un’espressione razzista. Lo so che è un attimo buttare cacca sulle persone, ma io non ci sto”.

A queste affermazioni il conduttore del Grande Fratello ha fatto sapere che si è trattato di esternazioni fuori luogo ed esagerate. Ma ha comunque placato entrambe riguardo le loro parole.

Alfonso a Jessica “Tu conoscevi molto bene la storia di Helena, è cresciuta nelle favelas, per lei il pane era un sogno, non c’è l’aveva mai al tavolo e gli dici quelle cose sul pane “ 👏🏻 #grandefratello #zelena #heleners #helevier

pic.twitter.com/0T6guiYEnf — precipitevolissimevolmente (@saures788) January 8, 2025

Il parere dei concorrenti

Anche in Casa i concorrenti si sono divisi per quanto successo. Per primo il conduttore del Grande Fratello ha voluto sentire le parole di Maxime, uno dei primi a cercare di placare la lite tra Jessica ed Helena. Il rugbista ha affermato di non aver visto dove fosse diretto.

Ma Javier ha affermato invece che da parte di Helena in realtà non c’era alcuna intenzione da parte sua di lanciare il bollitore contro Jessica. Un qualcosa che la stessa Prestes ha affermato poco dopo. La concorrente del Grande Fratello ha poi chiesto scusa per i modi, anche perché ha capito perfettamente che la stessa Jessica, per quanto abbia esagerato anch’essa, era spaventata: “Da parte mia è stato un gesto di aggressività estremo. Ma sto ammettendo di non riuscire più a sostenere tutto questo”, ha raccontato Helena.

In seguito anche Luca ha fatto sapere che è stata una brutta pagina di Grande Fratello: “Si va ad alimentare dinamiche. Sono settimane che stai costruendo una tela intorno ad Helena e chiunque sia intorno a lei. Stai alimentando fuochi. Persone che potrebbero esserci al di sopra fanno il contrario. Cose che potrebbero essere risolte, invece. Possiamo dimostrare di essere meglio”.

Stefania invece ha fatto sapere dopo quanto accaduto nella Casa del Grande Fratello di aver parlato con Helena e di averla vista seriamente pentita per quanto successo: “Si è messa in discussione e voleva chiedere scusa a Jessica per quanto successo. Non aveva alcuna intenzione di tirarle addosso il bollitore. Io le ho detto che è un gesto che va fatto. Ma non c’era premeditazione. L’ho vista seriamente delusa con sé stessa”.

Nella Casa del Grande Fratello poi è stata la volta di Shaila che si è scusata per alcune parole usate, ma è stata anch’essa redarguita da Signorini, che l’ha invitata a non rifarlo. Shaila si è giustificata dicendo però che Helena stessa ha detto parole sbagliate.

LEGGI ANCHE: Beatrice Luzzi si scaglia contro Jessica dopo la lite con Helena: “Modalità da bullo, neanche un cane si tratta così”

Dopo un altro dibattito, infine Lorenzo ha fatto sapere che la situazione è degenerata. Non si è detto d’accordo che si deve dare contro a Helena o creare situazioni del genere: “Penso che le provocazioni che ci sono state da parte di Helena passano in secondo piano e giustificate. Ma metto sullo stesso piano tutto il resto che c’è stato. Non c’è stata una parte di scuse. Sono propenso al miglioramento”.

Così quindi si è espressa la Casa del Grande Fratello sull’accaduto. Cosa succederà adesso?