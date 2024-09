Ci hanno fatto ballare tutta l’estate con “Sesso e Samba”. Loro sono Tony Effe e Gaia e non potevano mancare nelle imitazioni di Tale e quale show 2024. E chi sono stati scelti per questo ruolo? Ovviamente Roberto Ciufoli e Carmen Di Pietro. Come sono andati? Lo vediamo subito.

A Tale e quale 2024 Roberto Ciufoli e Carmen Di Pietro diventano Tony Effe e Gaia

Non ha totalmete convinto Roberto Ciufoli nella prima puntata di Tale e quale show 2024 quando cioè ha vestito i panni di Angelo Branduardi. Peggio ancora ha fatto Carmen Di Pietro come Rettore. E così per la seconda puntata il programma li ha messi insieme.

Il comico e la showgirl hanno dato spettacolo sul palco di Tale e quale vestendo i panni di Tony Effe e Gaia, la coppia che ci ha fatto ballare tutta l’estate. E infatti i due hanno dovuto interpretare proprio “Sesso e samba” direttamente dai Tim Music Awrads presentati sempre da Carlo Conti. Curiosi di vedere il risultato? Ecco un estratto della loro esibizione:

💥 "Non siamo troppo diversi come sesso e samba, sesso e samba"



Carmen Di Pietro e Roberto Ciufoli interpretano Gaia e Tony Effe a #taleequaleshow

La performance è stata da brividi, ma non in senso positivo. Da notare il fatto che Carmen non sia andata per niente a tempo, nella sua parte del ritornello ogni volta era in ritardo. E non è stata nemmeno intonata. I giudici tra l’altro sono scoppiati a ridere mentre vedavano l’esibizione. Possiamo dire che almeno il pubblico si è divertito tantissimo e si è fatto delle grosse risate.

Per rivere tutta la puntata di Tale e quale show e questa esibizione in particolare potete collegarvi al sito di RaiPlay.