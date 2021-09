1 Le imitazione della prima puntata di Tale e Quale Show 2021

Mancano pochissimi giorni alla partenza di Tale e Quale Show 2021. La prima puntata andrà in onda venerdì 17 settembre 2021 e nella conferenza stampa di oggi si è parlato delle imitazioni che affronteranno i concorrenti. Come riporta anche Davide Maggio, infatti, i nuovi vip dovranno interpretare:

Alba Parietti farà Loredana Bertè

farà Stefania Orlando farà Lady Gaga

farà Francesca Alotta farà Emma

farà Federica Nargi farà Elettra Lamborghini

farà Simone Montedoro farà De Gregori

farà Biaggio Izzo si cimenterà con Bongo Cha Cha

si cimenterà con Ciro Priello farà Stash dei Kolors

farà Pierpaolo Pretelli farà Ricky Martin

farà Dennis Fantina farà Eros Ramazzotti

farà Deborah Johnson farà Donna Summer

farà Gemelli di Guidonia faranno Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti

Questa, quindi, la lista delle imitazioni che dovranno affrontare i concorrenti di Tale e Quale Show 2021 nella prima puntata. Nel corso della conferenza stampa, poi, sono state annunciate alcune novità. In giuria, per esempio, vedremo Loretta Goggi, Giorgio Panariello e la new entry Cristiano Malgioglio, il quale ha affermato: “Non sarò l’opinionista tradizionale, i concorrenti non si devono spaventare dei miei giudizi. Io racconterò anche dei personaggi internazionali che davvero ho conosciuto“.

Non solo. Nel cast, infatti, troveremo anche un imitatore, seduto al banco dei giudici, che ogni settimana interpreterà un personaggio famoso diverso. Nella prima puntata, per esempio, imiterà Vittorio Sgarbi, il quale paragonerà le esibizioni a dei quadri. Inoltre, tra le novità anche la preferenza sui social. I più votati riceveranno rispettivamente 5, 3 e 1 punto. A parlare, in conferenza, ci ha anche pensato Carlo Conti, il quale è tornato anche sulla polemica relativa alla “blackface“. Per scoprire cos’ha dichiarato continuate a leggere…