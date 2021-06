Tale e Quale Show 2021: tutti i concorrenti (IN AGGIORNAMENTO)

Ecco chi saranno i concorrenti nel cast di Tale e Quale Show 2021: da Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando passando per Ciro Priello

La nuova edizione di Tale e Quale Show, che andrà in onda su Rai 1 da venerdì 17 settembre 2021, scalda i motori. Mentre gli ultimi provini sono ancora in corso, parte del cast è stato oggi svelato dalle colonne di TVBlog, da sempre informatissimo sui retroscena televisivi. Ecco quindi i primi nomi dei concorrenti in gara nell’edizione 2021 di Tale e Quale Show. Tutti gli altri saranno invece rivelati direttamente sulla pagina Instagram di Carlo Conti entro l’inizio della trasmissione.

Pierpaolo Pretelli è diventato famoso grazie a Striscia la Notizia, per poi barcamenarsi fra le passerelle come modello e in tanti altri lavoretti. Ha gestito un ristorante a Roma, e nel frattempo manteneva a distanza una relazione con l'ex Pechino Express Ariadna Romero, con la quale ha avuto il figlio Leonardo. Prima di entrare nella rosa di concorrenti di Tale e Quale Show 2021, Pierpaolo ha partecipato al Grande Fratello VIP classificandosi al secondo posto nella serata finale, accanto al vincitore Tommaso Zorzi.

