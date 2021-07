1 Lo sfogo di Tancredi

Sono passati alcuni mesi da quando Tancredi ha dato ufficialmente il via alla sua carriera. Come sappiamo dopo aver partecipato all’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, il giovane cantante ha ottenuto un successo straordinario. Già all’interno della scuola, durante il suo percorso, Cantù Rajnoldi ha presentato i suoi primo brani, contenuti nell’EP Iride rilasciato poche settimane fa. Proprio il progetto sta scalando le classifiche musicali e la canzone Las Vegas è senza dubbio una delle hit più amate di questa estate. Nel mentre l’artista ha anche annunciato il suo primo tour, e come se non bastasse attualmente è in studio per incidere nuova musica, che potrebbe arrivare prima del previsto.

In queste ore tuttavia è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha portato il cantante al centro dell’attenzione del web. Tancredi infatti ha fatto un lungo sfogo su Twitter, durante il quale ha manifestato un certo malessere interiore, che gli sta causando non pochi problemi. Le parole di Cantù Rajnoldi, che ha dimostrato ancora una volta di avere un animo sensibile e allo stesso tempo fragile, hanno preoccupato i fan, che tuttavia hanno cercato in tutti i modi di sostenerlo. Questo lo sfogo del cantante:

“La verità è che la vita è una m*rda, c’è poco da fare. Tutti i giorni cerco di capire come mai c’è una percentuale di me che non sta bene, mi sento come se mi fosse stato tolto qualcosa, ma non capisco cosa. Mi convinco di essere felice ingannandomi, cerco di aggirare il problema ma poi torno sempre lì, ed è diventato solo più grande”.

A quel punto decine di fan di Tancredi sono prontamente intervenuti dopo aver letto il suo sfogo, e hanno speso per lui parole di affetto sincero. Naturalmente noi di Novella 2000 facciamo un grandissimo in bocca al lupo a Cantù Rajnoldi, con la speranza che questo momento difficile possa passare in fretta. Nel mentre solo qualche giorno fa l’ex allievo di Amici ha parlato del suo rapporto con Sangiovanni, a seguito dei gossip in merito a presunte tensioni tra i due. Rivediamo le sue dichiarazioni.