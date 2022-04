UFFICIALE! Ritornano i Telegatti: l’annuncio (FOTO)

Tornano i Telegatti

Non, non è un pesce d’aprile come si pensava qualche giorno proprio in occasione del 1° aprile, giorno in cui era stata pubblicata una foto decisamente sospetta. I Telegatti tornano ufficialmente e si presume anche in TV.

A dare l’annuncio è stato il magazine Tv Sorrisi e canzoni attraverso un post sui suoi canali social. Si tratta di una foto con l’ombra dell’inconfondibile statuetta a forma di gatto che tanto è stata amata dal pubblico. E la rivista ha scritto: “No, non stavo scherzando”. Questo a dimostrazione che il concorso tornerà davvero.

Il Gran Premio Internazionale dello Spettacolo, meglio noto come Telegatto, è stato un concorso ideato ed organizzato dalla rivista settimanale TV Sorrisi e Canzoni, appunto. E premiava gli attori e i registi di cinema e televisione. Fu ideato nel 1971 e a partire dal 1984 è stato trasmesso sulle reti Mediaset, fino alla sospensione nel 2008.

Ora finalmente i Telegatti torneranno a premiare personaggi e programmi della televisione, oltre agli artisti del cinema. E chissà che non ci sia qualche sorpresa con magari qualche nuova categoria?

Al momento si tratta solo di un primo annuncio da parte del noto magazine, quindi non conosciamo tutti i dettagli su quando e come si svolgerà. Come detto, si pensa che verrà trasmesso in TV, considerando che è sempre stato un evento molto atteso dal pubblico.

Siete contenti di questa notizia?

