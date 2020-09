1 È stata svelata finalmente la nuova data d’inizio di Temptation Island 8. Ecco quando andrà in onda il reality su Canale 5

Temptation Island 8 non è solo il reality delle tentazioni, ma anche degli imprevisti! Il programma condotto da Alessia Marcuzzi è slittato a causa di una fidanzata che avrebbe scoperto un tradimento. Questo ha così creato alcuni intoppi nel montaggio dei filmati da mandare in onda e dunque portato la redazione a cambiare le carte in tavola. Nelle scorse ore, però, è stata svelata finalmente la nuova data d’inizio della trasmissione, che NON sarà più il 9 settembre come preannunciato.

Ma ricordiamo innanzitutto cosa è accaduto nel dettaglio, da portare così gli addetti ai lavori a questa drastica scelta:

“L’inizio di Temptation Island 8 dovrà farsi attendere. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che il reality più atteso della stagione non partirà mercoledì 9 settembre, in prima serata su Canale 5, come inizialmente previsto”.

Sempre il sito di Davide Maggio ha poi spiegato nel dettaglio cosa è accaduto:

“Lo slittamento pare sia dovuto all’esito delle prime ore di registrazione che hanno portato ad un clamoroso…scoppio! Una coppia, infatti, è saltata a stretto giro. Lei ha scoperto un tradimento di lui (che aveva sempre sospettato) e ha chiesto un falò di confronto immediato. L’inedita situazione si è inevitabilmente ripercossa sull’andamento dell’intero programma e sul montaggio. La scelta è stata, dunque, quella di prendersi del tempo facendo slittare il programma”.

Non è ancora chiaro quale sia la coppia, ma ciò sta destando non poca curiosità tra i telespettatori. Nelle scorse ore, però, sono arrivate buone notizie. Infatti i canali ufficiali di Temptation Island 8 hanno annunciato finalmente la nuova data d’inizio della trasmissione:

“Attenzione, attenzione: la prima puntata di Temptation Island ci aspetta mercoledì 16 settembre in prima serata su Canale 5! STIAMO TORNANDO…”.

E sempre a proposito di questo, dato che una coppia ha dovuto dire addio anzitempo al villaggio, la squadra di Temptation Island 8 ha pensato bene di arruolare una nuova coppia…