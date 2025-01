Secondo alcune indiscrezioni una coppia recente di Temptation Island sarebbe in forte crisi. Si tratta di Siria e Matteo, che hanno partecipato all’edizione estiva del 2024 del docu-reality. Secondo varie fonti tutto nascerebbe da alcuni messaggi che sono stati scoperti. Ecco tutti i dettagli.

Crisi per Siria e Matteo di Temptation Island? I dettagli

Si inizia il 2025 con subito una crisi d’amore tra due protagonisti dell’ultima edizione estiva di Temptation Island. Stiamo parlando di Siria e Matteo che si erano molto messi in gioco nel programma e alla fine erano usciti insieme mostrandosi più innamorati che mai. Ma adesso ci sarebbe una forte crisi tra loro e spuntano anche i presunti motivi.

A rivelare tutto è Deianira Marzano che sul suo profilo Instagram ha scritto: “Ex coppia di Temptation Island in crisi: sembra che lui abbia scoperto che lei si scriveva con un altro. Situazione tesa! Lei dice di aver bisogno di una pausa di riflessione, avrà conosciuto un altro?”. Poco dopo sono spuntate anche le iniziali di questa coppia, cioè S e M. E a questo ha aggiunto che si vocifera di “corna” per lui, quindi lei lo avrebbe tradito.

I rumor sulla coppia di Temptation Island sono quindi andat avanti, ma questa volta con testimonianze di utenti che hanno scritto all’esperta di gossip. E tra queste testimonianze ci sarebbe quella di un altro ex volto del programma. Questa persona ha infatti scritto: “Lei lo voleva lasciare già da Temptation ma per fare follower come coppia hanno fatto finta. Stanno insieme solo per i follower. Lei piangeva che non lo amava, non lo ha mai voluto. A parte che si abb**fano di corna”.

Noi ovviamente vi riportiamo la notizia come rumor e siamo disponibili a qualsiasi dichiarazione da parte dei diretti interessati.