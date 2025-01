Novità sulle indagini per la morte di Liam Payne, un camerie dell’hotel in cui è morto il cantante è stato arrestato

Arriva la notizia dell’arresto di una persona per la morte di Liam Payne, cantante ex membro degli One Direction. La persona in questione, secondo le prime informazioni, avrebbe fornito la droga all’artista poco prima della sua morte per la caduta dal balcone dell’hotel. Vi speghiamo tutti gli ultimi dettagli sulla vicenda.

Una persona arrestata per la morte di Liam Payne

Lo scorso 16 ottobre, cadendo da un balcone del terzo piano di un albergo a Buenos Aires, ha perso la vita Liam Payne. Il cantante si trovava nell’hotel con la fidanzata e il balcone da cui è caduto era quello della sua camera. Dopo l’incredulità e l’immenso dolore, sono subito partite le indagine per capire la dinamica di ciò che era avvenuto.

A tal proposito, le autorità di Buenos Aires a novembre hanno arrestato tre persone in relazione all’incidente, tra cui due dipendenti dell’hotel accusati di aver fornito droghe all’ex membro degli One Direction. Inoltre la polizia aveva fatto irruzione nella casa di un amico di Liam Payne e lo aveva arrestato.

Come confermato dalle autorità, la causa ufficiale della morte di Payne è stata identificata come “politraumatismo”, ovvero ferite multiple interne ed esterne provocate dalla caduta. Secondo il medico legale, il cantante ha riportato circa 25 ferite gravi, incluse emorragie interne ed esterne che hanno contribuito al decesso. Ma a questo si aggiunge, secondo quanto emerso, che l’artista sarebbe stato incosciente al momento della caduta. Da qui è partita l’ipotesi di uso di droghe che lo avrebbero fatto finire in quello stato.

Ecco che le indagini sono partite sul cercare le persone che avrebbero fornito sostanze stupefacenti a Liam Payne, fino appunto agli arresti sopracitati. Ma oggi, arriva una nuova notizia direttamente dall’agenzia ANSA riguardo la morte del cantante.

In pratica Braian Paiz, il cameriere 24enne che avrebbe incontrato Liam poco prima della sua scomparsa, era stato convocato nell’aula di tribunale per il processo. Ma non si è presentato. Questo è il motivo per cui è stato ufficialmente arrestato. In passato aveva negato di aver fornito droghe al cantante, anche se aveva ammesso di aver passato del tempo insieme a lui poco prima del suo addio.