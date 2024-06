Due dei protagonisti della nuova edizione di Temptation Island sono Alessia e Lino. Non tutti però sanno che la giovane donna ha un figlio di 7 anni, nato da una precedente relazione.

Il retroscena su Alessia di Temptation Island

Siamo finalmente entrati nel vivo di Temptation Island e proprio questa sera è andata in onda su Canale 5 la prima puntata della nuova edizione. Il pubblico ha così iniziato a fare la conoscenza delle 7 coppie protagoniste del reality show e fin dai primi minuti non sono mancati i colpi di scena. A finire al centro dell’attenzione sono stati in particolare Alessia e Lino, fidanzati da ben 4 anni. A causa di alcuni problemi però i due hanno deciso di mettere alla prova il loro amore e sono partiti per un viaggio nei sentimenti.

Nel giro di pochissime ore Alessia ha visto diversi video del suo compagno e così dopo soli 2 giorni ha deciso di chiedere il falò di confronto anticipato a Lino. Tuttavia quest’ultimo ha scelto di non incontrare la sua fidanzata e di proseguire il suo percorso all’interno del villaggio.

In attesa di scoprire cosa accadrà tra i due nelle prossime puntate, stasera è stato rivelato un retroscena su Alessia. Non tutti infatti sanno che la protagonista di Temptation Island ha un figlio di 7 anni, nato da una precedente relazione. A rivelarlo è stata lei stessa nel corso della clip di presentazione e le sue parole non sono passate inosservate.

Ma cosa succederà tra Alessia e Lino? Non resta che attendere per scoprirlo.