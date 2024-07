Addio al nubilato per Teresa Langella organizzato dalla sorella e dalle amiche. L’ex tronista di Uomini e donne si sposerà a settembre con Andrea Dal Corso. E così nel weekend ha festeggiato tra mare, giochi, divertimento e una bella serata a tema. Ecco il video che riassume cosa hanno fatto.

Festa di addio al nubilato per Teresa Langella

In vista a settembre del suo matrimonio con Andrea Dal Corso, Teresa Langella ha festeggiato il suo addio al nubilato. A organizzare l’evento ci hanno pensato la sorella e le amiche che hanno voluto regalarle un weekend fatto di divertimento, relax e ottima compagnia. E per riassumere tutto, l’ex tronista di Uomini e donne ha messo un video sul suo profilo Instagram.

Come si può vedere, Teresa è stata portata via da casa da sorella e amiche per un paio di giorni. E come meta hanno scelto il mare, anche se non conosciamo la località esatta. Oltre a questo, le hanno organizzato qualche gioco divertente che hanno fatto tutte insieme, classici giochi da addio al nubilato che vanno molto di moda in questi anni.

Per concludere, Teresa Langella è stata vestita da sposina e portata a passare la serata in un locale. Qui ha brindato, ha preso parte ad altri giochi e ha avuto anche una torta da addio al nubilato. Il tutto è avvenuto nell’assoluto divertimento. E lei non poteva che essere grata per questo giorno speciale:

“L’addio al nubilato che non mi sarei mai aspettata! La felicità, sono i momenti condivisi con le persone che amo e a dirla tutta, non mi sarei mai aspettata un addio al nubilato così, le persone giuste, nel ‘momento giusto’. Grazie sis mia, grazie amiche, grazie per avermi fatta sentire davvero speciale e grazie per avermi dedicato il vostro tempo. Vi voglio bene”.

LEGGI ANCHE: Geolier starebbe frequentando Chiara Frattesi

Sui social molti hanno notato che finalmente è stato un addio al nubilato alla portata di tutti. Una festa semplice, ma curata nei dettagli e soprattutto fatta di persone che si vogliono bene. Proprio questa cosa è stata apprezzata perché trovata più vicina alle persone comuni anche per poter prendere qualche ispirazione.

Teresa Langella e Andrea Dal Corso si sposeranno sabato 14 settembre. In origine il matrimonio doveva essere a maggio, ma ci sono stati problemi sulla disponibilità della location (in Costiera) in quel mese. E così la coppia ha optato per settembre.