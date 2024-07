Stando alle ultime voci di corridoio, pare che Raul e Alessia siano anche in lizza per il trono di Uomini e Donne

Mancano ancora diverse settimane alla partenza della nuova edizione di Uomini e Donne tuttavia i motori del dating show si stanno già scaldando. In queste ore nel mentre si è mormorato che Raul Dumitras e Alessia Pascarella di Temptation Island siano in lizza per salire sul trono.

Raul e Alessia arrivano a Uomini e Donne?

Si torna a parlare di Uomini e Donne. La nuova edizione del dating show di Maria De Filippi tornerà su Canale 5 a settembre tuttavia già a partire da fine agosto inizieranno le registrazioni delle prime puntate. Stando alle anticipazioni emerse di recente, sarà una partenza con il botto. In studio infatti scopriremo non solo chi saranno i nuovi tronisti, ma sapremo anche chi sarà a tornare nel parterre di Dame e Cavalieri del Trono Over. Ma non è finita.

Stando a quanto si mormora, proprio nel corso della prima puntata dovrebbero esserci i confronti tra alcune delle coppie protagoniste di questa edizione di Temptation Island. Due i faccia a faccia che sarebbero previsti: quello tra Alessia, Lino e Maika e quello tra Raul, Martina e Carlo. Ma le sorprese in programma potrebbero non essere terminate.

Stando a quanto riporta Lorenzo Pugnaloni, da sempre esperto del dating show, pare che proprio Alessia e Raul possano avere delle chance di salire sul trono di Uomini e Donne. Senza dubbio il pubblico ha empatizzato molto con i due ex protagonisti di Temptation Island, le cui relazioni non sono terminate nel migliore dei modi.

Per la Pascarella e Dumitras dunque potrebbero iniziare delle nuove esperienze televisive, stavolta proprio per cercare la potenziale anima gemella. Ma cosa accadrà? Non resta che attendere ancora qualche settimana per scoprirlo. Vi ricordiamo nel mentre l’appuntamento con la nuova edizione del dating show a partire da settembre, come sempre su Canale 5 alle 14.45.