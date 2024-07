Un gossip estivo infiamma la Costa Smeralda e il mondo dello showbiz e riguarda Geolier e Chiara Frattesi. Il rapper e l’influencer (sorella del noto calciatore) si sarebbero conosciuti in Sardegna e proprio lì sarebbe scoccata la scintilla. Ecco cosa sappiamo.

Ci sarebbe del tenero tra Geolier e Chiara Frattesi

Si vocifera da qualche giorno di una presunta relazione tra Geolier e Chiara Frattesi e tutto sarebbe nato in Sardegna. Secondo i ben informati, infatti, il rapper e l’influencer si starebbero frequentando dopo essersi conosciuti in Costa Smeralda. Varie testate giornalistiche riportano questo gossip.

Il cantante è di recente tornato single dopo la fine di una lunga relazione con la fidanzata storica Valeria D’Agostino. La modella, sorella del calciatore dell’Inter Davide Frattesi, ha invece rotto la frequentazione con il giocatore della Juventus Weston McKennie. Due persone libere, quindi, che avrebbero mostrato interesse reciproco proprio in questa calda estate durante le vacanze.

LEGGI ANCHE: Francesco Chiofalo spara a zero sui colleghi influencer

Nessuna foto rubata di loro insieme, figuriamoci di baci roventi, e non ci sono nemmeno conferme o smentite dai diretti interressati. Però, come riporta il quotidiano La Gazzetta dello Sport, alcuni testimoni dicono di averli visti insieme in Costa Smeralda in atteggiamenti intimi. Andando più nel dettaglio, si parla di feste e giornate in barca durante le quali i due sarebbero inseparabili.

Intanto, finite queste vacanze, Geolier è tornato a casa e sta passando del tempo con la famiglia. A tal proposito, ha festeggiato la comunione della nipotina Alessia, la figlia di suo fratello. Un video su TikTok mostra il rapper napoletano camminare mano nella mano con la nipote nel giorno della sua festa, il tutto nella splendida cornice di Villa Riflesso.