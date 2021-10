1 Il racconto di Teresa Langella

Sono passati ben tre anni da quando Teresa Langella ha partecipato a Uomini e Donne in qualità di tronista. Come sappiamo dopo un lungo percorso la bella cantante partenopea ha iniziato una relazione con Andrea Dal Corso, nonostante un inizio turbolento. Ancora oggi i due sono insieme e si mostrano spesso sui social felici, complici e innamorati. In queste ore tuttavia è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha riportato la Langella al centro dell’attenzione mediatica. Con un lungo post sui social infatti Teresa ha raccontato che in passato ha subito delle molestie sessuali da un chirurgo e adesso ha deciso di denunciare l’accaduto. Queste le sue forti dichiarazioni:

“Nel cuore della notte ho deciso di abbracciare il mio dolore, ci vuole coraggio, ma spero che questo sia anche d’aiuto a tutte le Donne che si trovano a non avere la forza di reagire, che si sentono in colpa e che provano vergogna ingiustificata. Ho vissuto nella convinzione di poter insabbiare il ricordo, che il tempo potesse cambiare le cose. Il tempo non ha cambiato nulla. La soluzione è stata gridare: ”BASTA!”. Oggi in quell’aula ho guardato dritto negli occhi il giudice e raccontare come mi sono sentita, mi ha resa libera. Un medico chirurgo mi ha molestata utilizzando il suo ruolo per approfittare di me. Ok… sono riuscita a dirlo e mi tremano le mani”.

E ancora Teresa Langella proseguendo il suo sfogo aggiunge:

“Non sono l’unica a cui è capitato e purtroppo non sarò nemmeno l’ultima, ma da oggi, quell’enorme peso sul cuore, non c’è più. Mamma , papà, vi chiedo scusa se ho taciuto , chiedo scusa a me stessa per essermi sentita sbagliata, quando ad esserlo era qualcun altro”.

Il web naturalmente ha prontamente inviato centinaia di messaggi di sostegno a Teresa Langella, che adesso a poco a poco può iniziare a lasciarsi questo terribile momento alle spalle. Nel mentre solo qualche settimana fa l’ex tronista e Andrea Dal Corso sono stati offesi sui social. Rivediamo cosa è accaduto.