Timothée Chalamet arriva a Roma

Sono ormai anni che Timothée Chalamet è uno dei nomi più amati e noti del cinema internazionale. Il giovane attore, protagonista di Chiamami Col Tuo Nome, Il Re, Piccole Donne e Dune, ha letteralmente conquistato il cuore del pubblico e a oggi è corteggiato dai più grandi registi di sempre. Il prossimo novembre come se non bastasse uscirà Bones and All, il nuovo film di Luca Guadagnino con protagonista Chalamet. La pellicola sarà presentata in anteprima alla 79ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, dove sarà in concorso. Grande soddisfazione dunque per l’attore, che ancora una volta si conferma come la nuova promessa del cinema.

Proprio in queste ore così Timothée è arrivato nel nostro paese. Tuttavia prima di raggiungere Venezia ha deciso di fare tappa nella Capitale, dove è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato. A sorpresa infatti Chalamet si è recato allo Stadio Olimpico per assistere alla partita di campionato Roma – Monza. Già da tempo l’attore ha fatto intendere di avere una passione per la squadra giallorossa, e adesso è arrivata la conferma.

Timothée allo stadio a vedere la Roma dietro De Rossi e Amendola è il mio multiverso pic.twitter.com/KCU1teWS0V — Ψ | giannelli loveboat (@sahlofoli) August 30, 2022

Timothée Chalamet si è mostrato sui social con un cappellino con lo stemma della Roma, e non è manata una foto con José Mourinho. Ma non solo. A incontrare la star del cinema allo Stadio Olimpico è stata anche Cecilia Cantarano, che ha avuto modo di scattare un selfie con l’attore che è stato poi condiviso sui suoi profili.

Sui social nel mentre si è scatenata l’ironia del web. Alla vista di Chalamet allo Stadio Olimpico di Roma gli utenti non hanno potuto fare a meno di fare divertenti battute. Vicino all’attore infatti erano anche seduti Claudio Amendola e De Rossi, e naturalmente l’accaduto ha fatto divertire tutti. Nel mentre si attende l’arrivo di Timothée a Venezia e senza dubbio in molti non vedono l’ora di scoprire il nuovo film dell’attore, che di sicuro sarà un successo assicurato.

