Che fine ha fatto Tina? L’opinionista ancora assente a Uomini e donne: i fan chiedono spiegazioni

1 Che è successo a Tina Cipollari?

Da un paio di settimane, Tina Cipollari non è presente nelle puntate del Trono Classico e del Trono Over di Uomini e donne. Nella prima registrazione in cui era assente si era collegata da casa e non si era tirata indietro nel criticare, come sempre, le vicende di Gemma Galgani. Ma ultimamente non è nemmeno in videochiamata.

Cosa è quindi successo a Tina Cipollari? Perché non è più presente a Uomini e donne? Quando in passato era già successo, la prima volta aveva spiegato di essere in quarantena preventiva per un contatto con una persona risultata positiva. Poi per fortuna lei non era stata cpmtagiata. Più recentemente il collega Gianni Sperti aveva spiegato che non stava molto bene di stomaco. Ma questa volta qual è la spiegazione?

In realtà lei non l’ha mai data quando si è collegata l’ultima volta. E anche in queste ultime puntate non sono arrivate dichiarazioni né da Gianni Sperti né da Maria De Filippi. Così i fan hanno iniziato a preoccuparsi. Questa preoccupazione è aumentata quando in molti hanno notato che da un po’ di tempo è assente anche sui social. L’ultimo post sul suo profilo Instagram risale al 29 gennaio, ma soprattutto non sta pubblicando più storie.

Proprio i fan, sotto il suo ultimo post Instagram, le stanno chiedendo che fine ha fatto, se sta bene. E comunque le stanno facendo i più sinceri auguri e sperano che torni presto a Uomini e donne. Ancora non è arrivata alcuna risposta e il mistero si infittisce.

