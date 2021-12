Tina Cipollari ha un nuovo fidanzato, si chiama Alfredo e ne parla per la prima volta

1 Il nuovo fidanzato di Tina Cipollari

L’iconica opinionista di Uomini e donne Tina Cipollari da tempo ormai ha chiuso la sua storia con Vincenzo, un ristoratore di Firenze. I due si sarebbero dovuti sposare, ma qualcosa non è andato e la relazione è finita anche in malo modo. Infatti Tina non ha più intenzione di parlare di lui, sembra molto risentita su questo argomento.

Ma adesso l’opinionista ha un nuovo amore, un certo Alfredo. Anche lui pare essere di Roma come lei e si sarebbero conosciuti nell’estate del 2021, quindi la conoscenza va avanti da solo alcuni mesi. A tal proposito lei ne ha parlato per la prima volta al settimanale Vero. In realtà ha preferito non esporsi troppo. Come lei stessa ha detto, dopo tante delusioni preferisce andarci con i piedi di piombo, anche per tutelare i figli. Ma vediamo le poche dichiarazioni che Tina ha dato al magazine.

“Ci frequentiamo, ma lui non fa parte del mondo dello spettacolo, non voglio esporlo, correre troppo. Non ho più vent’anni e nemmeno trenta, alla mia età ci vado molto piano, infatti i miei figli l’hanno visto, ma non l’hanno ancora veramente conosciuto. Non voglio destabilizzarli, non possono passare da un uomo all’altro, avevano già conosciuto quel signore di Firenze che non voglio neppure nominare perché è finita male. Sono stata un po’ sfortunata in amore, perché le mie storie fino a ora non sono durate”.

Con Alfredo, però, forse ci sono segnali buoni, come la stessa Tina afferma: “Dice che lo faccio ridere anche quando è di cattivo umore. Mi apprezza per quella che sono”. E speriamo davvero che sia così e che questo signore possa essere quello giusto per lei.

Come sappiamo Tina Cipollari è presenza fissa di Uomini e donne e i suoi continui litigi con Gemma Galgani sono ormai la prassi per ogni puntata. Lei è appodata nel programma di Maria De Filippi come corteggiatrice proprio all’inizio della trasmissione. E tutto è successo per puro caso. Ecco cosa ha raccontato…