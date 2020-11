Con quale offesa ti colpirà Tina Cipollari? (QUIZ)

Con quale delle sue offese ti colpirà l’opinionista di Uomini e donne Tina Cipollari? Scoprilo rispondendo alle domande del quiz.

Un elemento iconico di Uomini e donne è sicuramente Tina Cipollari, ma soprattutto le sue frasi famose e che sono spesso anche delle offese.

Tutti sono passati da almeno una delle sue opinioni e dei suoi giudizi. E chi non le ha subite non ha partecipato come si deve al programma di Maria De Filippi.

Se tu avessi la possibilità di entrare in contatto con Tina Cipollari, con quale offesa ti colpirà la nota opinionista? Per scoprirlo basta rispondere alle domande del quiz che abbiamo preparato.

Ti sta simpatica Tina Cipollari? Corretta! Sbagliata! Continua >> Nel trono over sei dalla parte di Tina o da quella di Gemma? Corretta! Sbagliata! Continua >> Quale tra questi argomenti ti interessa di più? Filosofia Letteratura Arte Musica Corretta! Sbagliata! Continua >> Scegli una di queste ex troniste Nilufar Addati Laura Lella Ramona Amodeo Ludovica Valli Corretta! Sbagliata! Continua >> Scegli uno di questi ex tronisti Costantino Vitagliano Cristian Galella Marcelo Fuentes Francesco Monte Corretta! Sbagliata! Continua >> Tra questi protagonisti storici del Trono Over, chi ti rimane più simpatico Gemma Galgani Barbara De Santi Sossio Aruta Riccardo Guarnieri Corretta! Sbagliata! Continua >> Se fossi un/una tronista di Uomini e donne cosa faresti per arrivare alla tua scelta? Bacerei tutti o quasi i corteggiatori/corteggiatrici con cui faccio esterne Eliminerei subito quelli/quelle che non mi piacciono esteticamente Mi farei condizionare anche dal pensiero del pubblico Starei sul trono per tutti i mesi a disposizione Corretta! Sbagliata! Continua >> Cos'hai in comune con Gemma Galgani? Ti vesti in un modo non adatto alla tua età Ti piacciono gli uomini o le donne più giovani Sei un eterno sognatore Ti piace essere al centro dell'attenzione Corretta! Sbagliata! Continua >> Meglio Tina o Gianni? Corretta! Sbagliata! Continua >> Cosa cambieresti degli attegiamenti di Tina? Prendere sempre di mira Gemma Uscire spesso dallo studio Dire la frase "Business" Le offese Corretta! Sbagliata! Continua >> Con chi vedresti bene Tina in coppia? Con Sossio Con Riccardo Con Gianni Con Gemma Corretta! Sbagliata! Continua >> Prendi una di queste scelte riguardanti Tina Toglierla come opinionista Toglierla dal Trono Classico Toglierla dal Trono Over Tenerle il microfono spento sempre Corretta! Sbagliata! Continua >> Scegli una coppia uscita da Uomini e donne Corretta! Sbagliata! Continua >> Sostituiresti Tina con Gemma come opinionista a Uomini e donne? Corretta! Sbagliata! Continua >> Scegli un social Facebook Instagram Twitter Non amo i social Corretta! Sbagliata! Continua >> Sei a Uomini e donne e Tina ti attacca usando anche parole pensanti. Cosa fai? Le rispondo senza però usare termini volgari Le rispondo con le stesse offese Non la considero perché non voglio fare il suo gioco Esco dallo studio in lacrime Corretta! Sbagliata! Continua >> Di quale serie TV vorresti far parte? Corretta! Sbagliata! Continua >> La maggior parte delle volte sei d'accordo con quello che dice Tina? Corretta! Sbagliata! Continua >> Condividi il quiz per vedere i tuoi risultati ! Condividi su Facebook Iscriviti per vedere il tuo risultato Mostra i miei risultati Con quale offesa ti colpirà Tina Cipollari? Io sono %%personality%% %%description%% Ma sono anche %%personality%% %%description%% Condividi su Facebook Condividi su Twitter Share on VK ↺ GIOCA ANCORA ! Caricamento...

Novella 2000 © riproduzione riservata.