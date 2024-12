Ieri sera ad arrivare a Belve come ospite della nuova puntata è stata Tina Cipollari. La celebre opinionista ancora una volta ha conquistato il pubblico e in queste ore a diventare virale sui social è stato il video con i suoi fuori onda.

I fuori onda di Tina Cipollari a Belve

Ieri sera su Rai 2 è andata in onda la quarta puntata di Belve, durante la quale non sono mancati i colpi di scena. Ospite speciale della trasmissione è stata Tina Cipollari, che è arrivata in studio per una chiacchierata a cuore aperto con Francesca Fagnani. Ancora una volta dunque la storica e celebre opinionista di Uomini e Donne ha fatto breccia nel cuore del pubblico con la sua simpatia e la sua irriverenza e ha strappato un sorriso a tutti i telespettatori. Non sono mancati, tra una risata e l’altra, anche attimi di riflessione e serietà e senza dubbio Tina si è mostrata senza filtri.

In queste ore nel mentre sui social è accaduto qualcosa che sta facendo divertire tutti gli utenti. A diventare virale è stato infatti il video con i fuori onda della Cipollari a Belve e le immagini hanno iniziato a fare il giro del web. L’opinionista infatti ha dato prova di grandissima autoironia, che da sempre la contraddistingue, e la sua intervista è già una delle più amate di questa edizione.

lei aveva preso pieno possesso di quello studio e tutti quanti muti #belve pic.twitter.com/ITUNUg5Hjo — OPI | Acquasantiera era (@opiquellovero) December 10, 2024

Nel corso della chiacchierata con la Fagnani nel mentre Tina Cipollari ha anche affrontato il tema del “trash”. Spesso infatti la protagonista del dating show di Maria De Filippi è stata etichettata con questa parola e così adesso è arrivata la sua replica. In merito la Cipollari ha affermato:

“Mi sento la voce del popolo. Sono stata definita molte volte trash, però io non mi sento trash mi sento più popolare. Appartengo al popolo, sono una di loro. Ecco perché poi c’è tutto questo amore da parte del popolo”.