Dopo che Teo Mammucari ha abbandonato Belve, il programma è corso al riparo chiamando Tina Cipollari. E non c’è stata scelta migliore nell’intervistare la nota opinionista di Uomini e donne. Tra i vari argomenti si è parlato anche di trash e lei ha etichettato in questo modo reality come il Grande Fratello e L’Isola dei famosi. Ecco cosa ha detto.

Per Tina Cipollari il vero trash è quello del Grande Fratello e L’Isola dei famosi

Nella puntata del 10 dicembre di Belve è stata ospite Tina Cipollari, chiamata per sostituire Teo Mammucari dopo l’abbandono dello studio in maniera anche molto accesa. L’intervista è stata completamente opposta a quella del comico e conduttore e il programma ha fatto davvero un’ottima scelta.

Tra grande simpatia e schiettezza, con Francesca Fagnani è stato affrontato anche il tema del trash. Infatti molte volte Tina è stata definita “trash”, ma lei si considera popolare. “Mi sento la voce del popolo” ha detto. “Sono stata definita molte volte trash, però io non mi sento trash mi sento più popolare. Appartengo al popolo, sono una di loro. Ecco perché poi c’è tutto questo amore da parte del popolo”.

Più volte Tina Cipollari ha detto proprio che non si considera trash, mentre pensa che lo siano ad esempio i politici che si azzuffano. “Loro rappresentano le istituzioni e dovrebbero dare l’esempio. Io non rappresento nulla rispetto a loro”, ha risposto alla Fagnani che poi le ha chiesto qualche esempio di trash visto in TV.

Ecco che la Cipollari ha parlato di reality, in particolare L’Isola dei famosi e il GF. Ha infatti risposto: “Tante scene trash in tanti reality, tipo L’Isola dei famosi mi è capitato di vedere delle scene. Ora non ricordo bene nel dettaglio…anche al GF non è che mancano”.