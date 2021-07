Bacio per Tommaso Eletti?

Tra i protagonisti di Temptation Island 2021 ci sono anche Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti, che come sappiamo hanno una relazione da 1 anno e 7 mesi. Tra i due tuttavia c’è una differenza d’età di 19 anni, che però non sembrerebbe essere un ostacolo. A frenare Valentina è infatti la troppa gelosia del suo fidanzato, che è la causa di tutti i loro problemi. Una volta giunti nei due villaggi, proprio Tommaso ha letteralmente perso le staffe alla vista di alcuni innocenti video della sua compagna, e a quel punto ha deciso di mettersi in gioco.

Eletti si è così avvicinato alla tentatrice Giulia, e tra i due sembrerebbe essere nato un certo feeling. La produzione di Temptation Island 2021 ha così messo Valentina a conoscenza dell’accaduto, mostrandole alcuni filmati che stanno facendo discutere il web e i social.

In uno dei video infatti sembrerebbe che Tommaso Eletti abbia baciato la tentatrice Giulia sotto le coperte, e a quel punto gli utenti si sono del tutto scatenati contro il fidanzato della Nulli Augusti. Questo il filmato che non è passato inosservato:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official)

Tuttavia Valentina, dopo aver visto i video di Tommaso, non sembrerebbe credere al legame nato tra il suo fidanzato e Giulia. Secondo il suo pensiero infatti Eletti avrebbe messo in atto una strategia per farla ingelosire e per farle richiedere un falò di confronto anticipato. Ma le cose staranno davvero così? Non resta che attendere le prossime puntate per scoprire cosa accadrà.

Novella 2000 © riproduzione riservata.