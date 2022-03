La prima canzone di Tommaso Stanzani

Tommaso Stanzani non smette di stupire. Il ballerino dal talento straordinario uscito dalla scuola di Amici 20, per cui tanto la maestra Celentano stravedeva, sta vivendo un momento magico. E non solo per la storia d’amore con il suo fidanzato Tommaso Zorzi, ma anche in ambito lavorativo. Sono tanti i progetti che lo coinvolgono da quando è conclusa l’esperienza nel talent show. E tra essi la pubblicazione della sua prima canzone, dal titolo Origami, uscita proprio oggi.

Il brano è stato scritto dallo stesso Tommaso Stanzani sia per quanto riguarda il testo che per la musica. La produzione è affidata a Cristian Milani e un ex compagno di avventura di Amici 20 del ballerino. Parliamo del cantante Leonardo Lamacchia.

Come raccolto da 361 Magazine, il pezzo nasce dall’esigenza di dar voce a un particolare momento della sua vita: “Stavo iniziando ad avere paura di molte cose, rimanevo chiuso nella mia stanza. Scrivere mi ha aiutato a liberarmi e a ritornare più forte di prima. Siamo come degli “Origami” complessi e fragili. In un mondo grigio c’è quella persona che riesce a farti vivere a colori.”

Origami di Tommaso Stanzani porta con sé anche un videoclip, che potete vedere qui sotto.

Vi piace la canzone di Tommaso Stanzani? Diteci la vostra nei commenti!

Ricordiamo anche che Tommaso Stanzani è stato coinvolto anche nel nuovo progetto del leader storico dei Nomadi, Beppe Carletti. Il danzatore, infatti, è stato coinvolto come protagonista nel cortometraggio Passi di danza, che vede proprio le musiche dei brani realizzate proprio dal maestro Carletti.

Il duo inedito ha presentato il progetto in diverse trasmissione, sono stati a Verissimo da Silvia Toffanin alcune settimane fa. Nella giornata odierna, invece, Tommaso Stanzani e Beppe Carletti sono stati ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. A loro facciamo il nostro in bocca al lupo per le loro carriere lavorative.

