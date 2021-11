1 Tommaso Stanzani ha fatto il provino? Il gossip

A Casa Chi è andata in onda una nuova puntata con tante pillole di gossip. Una di queste riguarda, come di consueto, il GF Vip e i prossimi ingressi nella Casa più spiata d’Italia, che vanno ad aggiungersi alle new entry Maria Monsè e Patrizia Pellegrino. Tra i nomi emersi Gabriele Parpiglia ha fatto sapere che anche Tommaso Stanzani è stato contattato.

Stando a quanto si apprende dal giornalista il ballerino di Amici 20, fidanzato attuale di Tommaso Zorzi, avrebbe fatto i provini, ma non è chiaro quale sia l’esito. Ma ecco le dichiarazioni raccolte da BlogTivvù e rivelate da Parpiglia nel corso della puntata di Casa Chi:

“Sono circolate voci di tronisti ed ex tentatori all’interno della Casa del Grande Fratello Vip e al momento smentiamo la presenza di persone che hanno partecipato a questi programmi”, ha spiegato a proposito dei vipponi provinati per il GF Vip. E ancora: “Possiamo annunciare che è stato contattato e c’è stato un provino a Tommaso Stanzani, il compagno di Tommaso Zorzi ma non sappiamo se andrà a buon fine o meno e sul chirurgo estetico in quarantena al momento mi taccio”.

Questo dunque il gossip su Tommaso Stanzani che, dalle dichiarazioni di Gabriele Parpiglia, ha avuto un incontro per il GF Vip. C’è da dire, però, che come fa notare BlogTivvù il danzatore sui social ha annunciato tra le storie Instagram che presto partirà per un tour con un famosissimo cantante italiano: “Oggi ho avuto un incontro speciale… Posso solo dirvi che sto per partire per un tour. Ballerò per uno dei cantanti di cui l’Italia va più fiera all’estero e sono al settimo cielo”.

La storia Instagram di Tommaso Stanzani

Non è chiaro dunque se questo provino per il GF Vip di cui parla Parpiglia sia avvenuto prima o dopo l’incontro che Tommaso Stanzani ha avuto per il tour, ma sta di fatto che una cosa potrebbe escludere l’altra. Attendiamo news!

