1 Per Tommaso Zorzi sulla casa del Grande Fratello Vip 5 arriva un ennesimo aereo. Lo staff del blogger svela chi lo manda

Ancora una volta per Tommaso Zorzi arriva una piacevole sorpresa. Da quando il Grande Fratello Vip 5 è iniziato, il blogger ha conquistato il cuore del grande pubblico e del web, e senza dubbio ad oggi è uno dei Vipponi più forti e amati di sempre. In queste settimane in più occasioni sono arrivati per Zorzi diversi aerei, con messaggi di incoraggiamento da parte dei suoi fan, che da sempre lo supportano e lo sostengono.

Proprio qualche ora fa per l’influencer è arrivata l’ennesima sorpresa. Sul loft di Cinecittà è infatti passato l’ennesimo aereo per Tommaso Zorzi, con un messaggio misterioso che ha però riempito il cuore del blogger. Questo quello che ha letto il blogger:

“Tommy sei un fuoriclasse. Come te c’è solo Signorini”.

Ma è contentissimooooo🥺

Che bello vederlo così

Meriti il mondo Zorzi, il mondo. #GFVIP pic.twitter.com/MctHRbIqRy — 🤍 (@vojcehar) November 13, 2020

Naturalmente alla vista di questo aereo Tommaso Zorzi non ha potuto fare altro che emozionarsi e ringraziare ancora una volta i suoi fan. Tuttavia a fare chiarezza sulla questione ci ha pensato un membro dello staff del blogger! Stando a quanto riportato dalla persona in questione, sembrerebbe che ad inviare l’aereo sia stata una signora 80enne napoletana, Maria Rosaria, grande fan di Zorzi!

Che dunque Tommaso venga messo a conoscenza dell’accaduto nel corso della prossima puntata del Grande Fratello Vip 5? Non resta che attendere per scoprirlo.