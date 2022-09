1 Tommaso Zorzi piange a Venezia

Tommaso Zorzi ieri sera è stato ospite al Festival del Cinema di Venezia. Lui è uno dei tantissimi influencer che sono stati chiamati a sfilare sul red carpet e a visionare uno dei film in concorso. Lui, in particolare, ha avuto il piacere di guardare in sala la pellicola dal titolo: “Il signore delle formiche“. Un lungometraggio di genere drammatico che deve aver colpito moltissimo Tommaso. Lui stesso, subito dopo i titoli di coda, si è mostrato sui social con il viso rigato dalle lacrime.

Andiamo, quindi, a leggere i suoi commenti a caldo. Nella sala tutti stavano acclamando il cast e la troupe:

Tommaso Zorzi si commuove dopo la visione del film al Festival del Cinema di Venezia #tommasozorzi #tzvip #Venezia79 pic.twitter.com/Luxvev8YJx — disagiotv (@disagio_tv) September 7, 2022

Bravi! Ragazzi, allora, reazione a caldissimo. Cioè, hai veramente la sensazione di assistere a qualcosa di bello. E il belo è sempre più raro. Io veramente vi consiglio di vedere questo film. Io non mi riprendo più. però cioè… Non ce la faccio, veramente…

Dopo essersi ripreso dall’emozione Tommaso Zorzi è uscito dalla sala e ha continuato a parlare del film: “Allora, ragazzi… Riprendendo un attimo le fila, Il signore delle formiche esce nelle sale l’8. Vi consiglio, veramente, di andare. Perché vi alzate da quella sala con un macigno che vi innesca proprio un processo di riflessione che credo sia molto utile per la società in cui viviamo oggi. Quindi, mi raccomando“. Chi era con lui, inoltre, ha confermato che ha pianto per tutto il tempo durante la proiezione.

Per quanto riguarda, invece, la sua vita privata la relazione con Tommaso Stanzani va a gonfie vele. I due sono più innamorati che mai e l’influencer lo ha anche difeso, nelle ultime settimane, da alcuni attacchi del web. Su Internet, infatti, alcune persone lo hanno accusato di comportarsi male con il compagno. Lui, però, non è certo rimasto a guardare i commenti…