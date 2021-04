1 La rivelazione hot di Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi, nella giornata di oggi, ha fatto una rivelazione particolarmente hot in radio. Una battuta che ha scandalizzato entrambi i conduttori di 105 Take Away su Radio 105. Ma scopriamo con calma tutto quello che è accaduto nelle ultime ore. Il giovane influencer è amato anche per essere molto spigliato, senza peli sulla lingua e molto onesto. Anche in questa occasione, quindi, è stato fedele a se stesso.

Il tutto, come abbiamo appena detto, ha avuto luogo durante un’intervista in radio. I presentatori della trasmissione gli hanno chiesto della sua prima volta in televisione e lui, molto goliardicamente, ha dichiarato: “Ho fatto un cameo in un bukkake“. Daniele ha cominciato a ridere molto rumorosamente per tentare di sviare l’attenzione da quanto detto: “Ma non si può, dai, Tommaso è stato un piacere“. La Leotta, poi, ha spiegato, dopo un primo momento a bocca aperta, perché conosce il termine: “Ma lo sai perché conosco il significato di questa parola? Perché il nostro amico Jake La Furia me l’ha messo nelle parole vietate di Instagram e io dicevo: “Ma che significa?”. Vabbè“.

Io non mi riprenderò mai più da questo. Mai. Mai. Mai⚰️ #tzvip pic.twitter.com/1bYVAvdNyI — Germana Pastore (@GermanaPastore) April 14, 2021

Nel video qui sopra potete assistere al momento intero in cui Tommaso Zorzi fa questa confessione hot. Poco dopo, poi, la chiacchierata è continuata con l’influencer che ha parlato della sua esperienza come opinionista de L’Isola dei Famosi e per quanto riguarda il suo nuovo format su Mediaset Play. Ha, quindi, affermato di avere più libertà rispetto che a L’Isola e Diletta ha commentato: “Tipo se vuoi dire quella cosa di prima? Hai trovato il posto giusto e il momento giusto. Sono ancora frastornata, non me lo sarei mai aspettata da lui una cosa del genere“.

Del resto, non è la prima volta che Tommaso fa rivelazioni del genere come provocazione o come battuta. Anche nei mesi scorsi, durante il Grande Fratello Vip, è successo. Rivediamo un paio di esempi…