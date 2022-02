1 Disavventura per Tommaso Zorzi

Nell’ultimo anno sono arrivate tante soddisfazioni per Tommaso Zorzi. Dopo la vittoria al Grande Fratello Vip 5, l’influencer ha dato ufficialmente il via alla sua carriera, diventando dapprima opinionista de L’Isola dei Famosi, e in seguito giudice della prima edizione di Drag Race Italia. Solo qualche giorno fa su Real Time è andata in onda la finale del programma, che ha appassionato migliaia di telespettatori. Nel mentre in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Sui social infatti Tommaso Zorzi ha svelato di essere stato protagonista di una piccola disavventura, quando è stato fermato da tre poliziotti per via di una borsetta! Mentre era per strada infatti la polizia ha fermato l’ex Vippone, ipotizzando che la borsa fosse stata rubata. A quel punto, dopo aver chiarito la situazione, Tommaso ha fatto un lungo sfogo, mostrandosi a metà tra il divertito e lo sbigottito. Queste le dichiarazioni di Zorzi, che ha raccontato quello che gli è accaduto:

“Ero sul marciapiede e vedo dall’altro lato della strada tre poliziotti che mi stavano fissando. Io rimango lì ad aspettare. Arrivano due e mi fanno: ‘Scusi ma di chi è quella borsa?’. Io dico che è mia e mi chiedono: ‘Si ricorda dove l’ha presa, quanto tempo fa e quanto l’ha pagata?’. Mi hanno fatto una serie di domande, supponendo che essendo un uomo e avendo la borsa, la borsa fosse rubata. Sono scioccato. Pronto, 2022. I maschietti possono avere le borsette senza aver scippato una. Questa cosa fa ridere ma fa anche riflettere”.

VIDEO | "I poliziotti mi hanno fatto una serie di domande supponendo che essendo io un uomo e avendo io una borsa, la borsa fosse rubata.



Pronto? 2022, i maschietti possono avere le borsette. Fa ridere ma anche riflettere"#tzvip #TommasoZorzi pic.twitter.com/8p2noclyNQ — Tommaso Zorzi News (@infotommizorzi) February 15, 2022

Sul web nel mentre gli utenti hanno preso le parti di Tommaso Zorzi, e non sono mancati tanti commenti ironici.