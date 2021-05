1 Tommaso Zorzi sulla Francia dopo l’Eurovision

Ieri sera su R101 è stato trasmesso il consueto appuntamento all’interno del programma condotto da Maurizio Costanzo. Il presentatore, infatti, ha chiacchierato un po’ con l’influencer milanese, toccando vari punti. Il discorso, infatti, ha spaziato dalla sua carriera televisiva alla vittoria dei Maneskin all’Eurovision Song Contest e l’atteggiamento successivo dei francesi. Andiamo, quindi, a scoprire come Tommaso Zorzi ha commentato il comportamento della Francia dopo la fine della manifestazione canora.

Come riporta anche BubinoBlog, infatti, prima di tutto ha fatto i complimenti alla band italiana per aver conquistato il primo posto nella competizione. Una menzione speciale per il leader Damiano David, il quale è stato da lui definito come il personaggio dell’anno. Ecco, infatti, ciò che ha affermato:

Damiano è il personaggio della settimana e anche dell’anno, degli ultimi cinque anni. Io credo che lui sia la persona giusta al momento giusto. Il fatto che lui ci abbia riportato a prendere in mano questo trofeo significa che l’anno prossimo l’Eurovision arriverà in Italia e credo che sia prestigioso per noi.

Tommaso Zorzi, perciò, ha poi detto la sua sul comportamento della Francia dopo la vittoria dei Maneskin all’Eurovision. Come sappiamo, infatti, questa è stata tra le nazioni che hanno accusato il gruppo italiano di aver fatto uso di sostanze stupefacenti (secondo quanto sembrava da un video diventato virale). Il tutto, però, è stato smentito dai diretti interessati, che hanno dato la loro versione dei fatti, e in seguito dal test antidroga al quale si è sottoposto volontariamente Damiano. L’influencer, infatti, ha dichiarato, con annesso aneddoto e frecciatina:

[…] L’unica roba sono stati quei rosiconi dei francesi. Io mi sono fermato a quest’estate quando a Cannes mi hanno fatto pagare 40 euro una pasta al pesto con sopra del prosciutto. Che poi sei a Cannes, è il prolungamento della Liguria. Impara a fare una pasta con il pesto.

La chiacchierata, ad ogni modo, è continuata. Andiamo a vedere, quindi, cos’ha affermato Tommaso Zorzi sulla sua carriera. Continuate a leggere…