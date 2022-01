1 La nuova casa di Tommaso Zorzi

Sono stati mesi decisamente importanti gli ultimi per Tommaso Zorzi. Dopo aver vinto il Grande Fratello Vip 5 e dopo essersi calato nei panni di opinionista de L’Isola dei Famosi, l’influencer ha debuttato anche come conduttore. L’ex gieffino è stato infatti scelto come giudice della prima edizione di Drag Race Italia, trasmesso su Discovery+ e attualmente in onda in chiaro su Real Time. Il programma sta ottenendo un enorme successo, e non è escluso dunque che nei prossimi mesi possa arrivare anche la seconda attesissima edizione. Proprio in merito durante un’intervista per Il Fatto Quotidiano, Tommaso ha affermato:

“Se la seconda stagione di Drag Race si farà? Non ne ho idea. Ma di solito quando la prima va bene, si replica. Se rifarò l’Isola dei Famosi come opinionista? Non credo, desidero restare a Discovery. Un sogno? Vorrei che il prossimo progetto fosse un programma firmato da me anche come autore. […] C’è molto fermento creativo e ricambio generazionale a Discovery e mi piace l’idea di essere ascoltato, spesso dai vertici aziendali, di parlare la loro lingua e di poter proporre cose mie”.

Nel mentre in questi giorni Tommaso Zorzi è anche impegnato con un nuovo trasloco. L’ex gieffino infatti sta cambiando nuovamente casa, nonostante si fosse trasferito soltanto qualche mese fa, e sono stati di certo giorni molti tosti per lui. I fan intanto hanno chiesto spesso all’influencer di mostrare il suo nuovo appartamento, curiosi di scoprire dove vivrà. Poche ore fa così Tommaso ha accontentato le richiese del suo pubblico. Sui social infatti Zorzi ha mostrato la sua nuova casa, facendo fare un tour virtuale della sua abitazione ai follower. Andiamo a scoprire dunque i segreti del nuovo appartamento del vincitore del Grande Fratello Vip 5:

La nuova casa di Tommaso Zorzi pic.twitter.com/IedYCv0f4s — disagiotv (@disagio_tv) January 19, 2022

Alcuni giorni fa nel mentre a parlare di Tommaso è stata un’ex concorrente della quinta edizione del GF Vip, che ha svelato di essere rimasta delusa da alcuni comportamenti dell’influencer. Andiamo a rivedere di chi si tratta e le sue dichiarazioni.