1 Lo scherzo di cattivo gusto a Tommaso Zorzi

In una Milano piovosa c’è chi si diverte a fare scherzi di cattivo gusto. Vittima di uno di questi è Tommaso Zorzi, che sui social ha voluto condividere quanto successo con i suoi fan. In sintesi, come leggeremo attraverso le sue parole, l’influencer ieri si è trovato a ricevere degli ordini mai fatti. Nella fattispecie il vincitore del GF Vip 5 ha raccontato che nel corso di tutta la giornata il citofono di casa sua ha suonato di continuo e, ogni volta che andava a vedere chi ci fosse dall’altra parte, trovava sempre il fattorino con delle pizze. Peccato, però, che lui non abbia mai ordinato nulla!

A quanto pare, infatti, si tratta di qualcuno che in anonimo si è divertito per tutta la giornata a infastidire Tommaso Zorzi. Il tutto senza rendersi conto non solo di urtare lui, ma di far lavorare a vuoto i poveri inservienti, i quali già si trovavano a combattere con il maltempo che si è abbattuto sul capoluogo milanese. Ma ecco il lungo racconto del meneghino su Instagram. Zorzi è parso mortificato per l’accaduto, sebbene non sia colpa sua:

«Praticamente è da stamattina che secondo me qualcuno mi sta facendo uno scherzo, però è anche un po’ una mancanza di rispetto per tutti i rider che sta mandando. Ogni mezz’ora mi mandano un fattorino con una pizza da pagare. Ora non so come possa essere divertente questa cosa, però dato che li sto rimandando tutti indietro e questi ordini non li sta pagando nessuno, secondo me è carino che chiunque sia la smetta di fare questa cosa perché non so più come fare. Ecco hanno suonato di nuovo per un’altra pizza».

Ha detto sbalordito Tommaso Zorzi, che ha proseguito: «Ne è appena arrivata una a nome di Tommy. Mi mettete anche un po’ in imbarazzo», facendo riferimento al suo fidanzato Tommaso Stanzani, che è intervenuto: «Poverini, poi, stanno anche lavorando», ha giustamente detto il ballerino. A fare da eco ancora una volta l’influencer: «Anche perché piove e mandarli così in giro a fare scherzi non mi sembra il massimo».

Ma sarà finita così? Ovviamente no! Per tutta l’intera giornata il fatto si è ripetuto, con Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani…