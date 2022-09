Tommy Dali di Amici 22 contro il suo prof Rudy Zerbi? Spunta un commento (poi scomparso)

1 Il commento di Tommy Dali contro Rudy Zerbi

Amici 22 non è nemmeno iniziato (la prima puntata è andata in onda domenica 18 settembre) e già si stanno scatenando alcuni polemiche sul web. Ad essere coinvolto è Tommy Dali, cantante già un po’ famoso, entrato nella scuola e voluto da Rudy Zerbi e lasciato a lui proprio dalle sue colleghe.

In pratica, durante la puntata di domenica, sul web ci sono stati tantissimi utenti che hanno commentato le vicende accadute. Tanti hanno avuto da ridire sulle scelte fatte da Zerbi. In particolare non hanno compreso l’eliminare due ragazze con delle grandi voci e far entrare dei ragazzi più carenti da quel punto di vista.

Su Instagram, quindi, c’è chi ha discusso su questo. Una persona ha fatto notare che lo scorso anno ha fatto fuori Rea e Nicol considerate tra le più brave e particolari nella scuola. Mentre un’utente ha scritto che il prof sceglie semplicemente chi venderebbe di più.

Proprio a questo commento ha risposto Tommy Dali scrivendo “brava”. Quindi si è trovato d’accordo con quello che aveva scritto questa utente. Il commento in tanti sul web lo hanno considerato un’azione contro il suo stesso professore.

questi amiciani22 sono on fire pic.twitter.com/rvEJfZjxVT — Giulia | 𝒏𝒐𝒏 𝒔𝒊𝒂𝒎𝒐 spritz 𝒔𝒐𝒍𝒊 era ☁️ (@giulw0nderland) September 18, 2022

Il commento di Tommy è poi scomparso. Non si sa se lui lo ha cancellato perché voleva rispondere ad un’altra persona oppure se davvero era un commento contro Rudy. Magari, come detto, non era una critica al suo professore, ma dopo che il web ha pensato questo ha preferito cancellare tutto.

Ma il nuovo cantante di Amici 22 non è l’unico che sta faceno discutere sul web. Ecco cos’altro è successo…